„Milionerzy”. Uczestniczka nie wygrała nawet 500 zł. Znasz odpowiedź na pytanie?

W ostatnim odcinku teleturnieju „Milionerzy” przed szansą wygrania miliona złotych stanęła Justyna Trzcińska z Warszawy, która na co dzień jest kierowcą autobusów miejskich. Niestety, to była wyjątkowo krótka gra, ponieważ uczestniczka nie poradziła sobie już z pierwszym pytaniem za 500 zł i wyszła ze studia z pustymi rękami.

„Milionerzy”. Przez pączkowanie rozmnażają się:

A) róże

B) brukselka

C) drożdże

D) drożdżowe pączki

Justyna Trzcińska bez wahania wybrała odpowiedź A. Dopiero po chwili zdała sobie sprawę z tego, jak wielki błąd popełniła. Pączkowanie jest bowiem rodzajem rozmnażania bezpłciowego, a więc poprawna odpowiedź na to pytanie to C. Spore problemy miała także inna uczestniczka, którą zobaczyliśmy w 409. odcinku programu - Weronika Baran z Sanoka. Trudności sprawiło pytanie za 2000 zł.

„Milionerzy”. Talia to mitologiczna opiekunka:

A) gier karcianych

B) smukłych kibici

C) komedii

D) wszystkich nauk i sztuk

Weronika Baran postanowiła wykorzystać koło ratunkowe „pół na pół”, ponieważ wahała się między odpowiedziami C oraz D. Komputer odrzucił odpowiedzi A i D. Ostatecznie uczestniczka postanowiła wybrać odpowiedź B, która okazała się błędna. Talia to mitologiczna opiekunka komedii. Zawodniczka wygrała tylko gwarantowany 1000 zł.

