Harry i Meghan dla Netfliksa. Znamy szczegóły ich pierwszego projektu

Film nazwany „Heart of Invictus” pokaże jak za kulisami wyglądają igrzyska, impreza stworzona przez księcia Henryka, skierowana do żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach w kraju i poza granicami. Dyscypliny sportowe obejmują koszykówkę na wózkach, siatkówkę na siedząca oraz egometr wioślarski. Po raz pierwszy zawody odbyły się w 2014 roku. Najbliższe zaplanowane są na 2022 rok, w Hadze w Holandii. Jak czytamy, w dokumencie „Heart of Invictus” poznamy historie życia niektórych z uczestników igrzysk oraz zobaczymy, jak wygląda sama impreza za kulisami.

Dokument zostanie wyprodukowany przez Archewell Productions, niedawno utworzoną przez Harry'ego i Meghan wytwórnię. Wszystko wskazuje na to, że firma ta będzie głównym źródłem utrzymania pary królewskiej po tym, jak przeprowadzili się oni do Kalifornii.

Na początku tego roku Harry w wywiadzie dla Oprah Winfrey przyznał, że nigdy nie planował tworzenia treści dla serwisów streamingowych, takich jak Netflix czy Spotify, jednak jego rodzinie brakowało funduszy. – Zostało to zasugerowane przez kogoś w momencie, w którym moja rodzina dosłownie odcięła mnie finansowo, a ja musiałem zapewnić nam zabezpieczenie. Z mojej perspektywy potrzebowałem tylko wystarczającej ilości pieniędzy, aby móc zapłacić za bezpieczeństwo mojej rodziny – podkreślił.

