„Love Island. Wyspa miłości”. Romantyczna randka i wspólne plany. Ostatnie chwile przed półfinałem

Piotr i Ania wybrali się na romantyczną randkę, Caroline i Mateusz planują wspólną podróż w rodzinne strony chłopaka, a Piotrek zdradził Walerii swoje największe marzenia. Uczestnicy reality show zaczynają czuć zbliżający się finał programu. Emocje podnosi fakt, że już dzisiaj jedna z par będzie musiała pożegnać się z „Love Island. Wyspa miłości”.

Czy Ania i Czarek mają szanse na miłość?

Są parą z najkrótszym stażem, ale powoli zaczynają planować wspólną przyszłość. Podczas romantycznej randki na łonie przyrody, Ania powiedziała Czarkowi, że jest gotowa przeprowadzić się do Warszawy. On z kolei wyznał, że chciałby, by ich znajomość dalej się rozwijała w prawdziwym świecie. Okazuje się jednak, że ich koledzy z programu nie wierzą w ten związek. Piotr, Arsen, Mateusz i Piotrek, rozmawiając o Ani i Czarku, zgodnie przyznali, że nie widzą między nimi głębszych uczuć.

Półfinał „Love Island. Wyspa miłości”

W dzisiejszym odcinku Karolina Gilon ogłosi która z par pożegna się z „Love Island. Wyspa miłości”. Największe obawy ma Piotr, który czuje, że on i Stella podążają w przeciwnych kierunkach. Chłopak postanowił zwierzyć się Walerii ze swoich sercowych problemów – Próbuję przebić się przez ścianę, którą zbudowała Stella. Mam nadzieję, że tym razem się uda – mówił przyjaciółce. Waleria przyznała, że widzi starania Piotra i trzyma za nich kciuki, jednak jeśli sytuacja się nie poprawi, będą musieli zastanowić się czy wspólna przyszłość jest dla nich możliwa.

„Love Island. Wyspa miłości” – gdzie oglądać?

Nowy odcinek reality show „Love Island. Wyspa miłości” oglądać można już w środę 7 kwietnia na Polsacie o godzinie 22:10.

