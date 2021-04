Netflix. Te filmy i seriale zostaną usunięte w kwietniu. Co warto nadrobić?

Do końca kwietnia z platformy znikną między innymi produkcje takie jak: „The Originals”, „Minionki rozrabiają” czy „Shrek Forever”. Sprawdźcie, co warto obejrzeć, zanim zniknie z Netfliksa.

„Morderczy romans” – 16 kwietnia



Wywiady i dramatyczne rekonstrukcje, które składają się na wstrząsający program o zabójczych romansach i małżonkach popełniających morderstwa.



„The Originals” – 19 kwietnia



Najstarsze wampiry na świecie powracają do miasta, które wybudowały kilkaset lat temu.



„W poszukiwaniu Boga z Morganem Freemanem” – 21 kwietnia



Morgan Freeman poszukuje odpowiedzi na pytania nurtujące ludzkość od lat.



„Kingdom” – 30 kwietnia



Zmarły król wraca do żywych i po świecie roznosi się tajemnicza choroba. Odważny książę musi teraz stawić czoła nowym wrogom, aby pokonać zło i uratować swój lud.



„4. kompania” – 5 kwietnia



Zambardo jest nieletnim przestępcą przybywającym do więzienia z zamiarem dołączenie do drużyny piłkarskiej, Los Perros. Iluzja kończy się, kiedy angażuje się w zorganizowaną przestępczość pod patronatem władz.



„Wolfblood” – 30 kwietnia



Nastoletnia Maddy oraz jej rodzice pochodzą z rodu wilkołaków. Wkrótce w szkole pojawia się Rhydian Morris - chłopak przykuwający uwagę dziewczyny.



„Surviving Escobar: Alias JJ” – 30 kwietnia



Kartel z Medellín się rozpada, przez co najważniejszy z zabójców pracujących dla Escobara zaczyna drżeć o swoje życie i spada w więziennej hierarchii.



„Wild Kratts” – 15 kwietnia



Animowany program przyrodniczy dla dzieci, w którym występują zoologowie Martin i Chris Kratt.



„Shrek Trzeci” – 11 kwietnia



Shrek i Fiona nie czują się dobrze w roli pary królewskiej, więc ogr wyrusza na poszukiwanie innego następcy tronu.



„Shrek Forever” – 11 kwietnia



Życie Shreka popadło w rutynę; ot żona, dzieci i pieluchy. Tęskniąc za czasami, kiedy budził postrach wśród okolicznych wieśniaków, ogr kupuje od Rumpelstiltskina jeden beztroski dzień.



„Minionki Rozrabiają” – 16 kwietnia



Tajemniczy złoczyńca zamienia słodkie Minionki w paskudne potwory, które pożerają wszystko, co stanie im na drodze. Gru musi je uratować.Czytaj też:

