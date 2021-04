Kaczorowska o łączeniu kariery z macierzyństwem. „Wracałam ze łzami w oczach”

Już niebawem Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela powitają na świecie drugie dziecko. Gwiazda przyznała, że tym razem inaczej podeszła do ciąży. Złe samopoczucie i brak sił, sprawiły, że celebrytka postanowiła zwolnić tempo i zająć się sobą i bliskimi.

Druga ciąża Agnieszki Kaczorowskiej

– Druga ciąża przebiega zupełnie inaczej. To dla mnie zaskakujące. Zaczynając od samopoczucia. Czułam się gorzej niż za pierwszym razem. Teraz mam ochotę bardziej odpoczywać. Wtedy miałam ogromnego powera i angażowałam się w nowe projekty. Teraz zwolniłam i zajmuję się rodziną – wyznała gwiazda w rozmowie z „Dzień dobry TVN”. Właśnie dlatego kilka tygodni temu serialowa Bożenka z „Klanu”, razem z mężem i dwuletnią córką Emilią, wyjechała na egzotyczne wakacje. Kaczorowska chciała odpocząć i naładować baterie przed zbliżającym się wielkimi krokami porodem.

Rodzina ważniejsza od kariery

– Rola mamy i żony, to najważniejsze role w moim życiu. Ja się w tym spełniam. Fajnie, że mogę to łączyć z pracą. Gdybym miała wybierać, to pewnie, że wybrałabym dom. To mi daje szczęście – stwierdziła aktorka. Przyznała jednak, że był czas, gdy Emilka była malutka, że bardzo dużo pracowała. Tęskniła za córką i źle się z tym czuła – Bycie mamą to nie tylko nazwa, ale czas, który poświęcamy dziecku, rodzinie. Miałam taki moment, że dużo mnie nie było i miałam momenty, że wracałam ze łzami w oczach. Powiedziałam sobie stop, bo ten czas nie wróci – powiedziała Kaczorowska.

