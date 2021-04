„Mare z Easttown”. Mamy opisy odcinków nowego serialu HBO GO

„Mare z Easttown” – o czym jest serial?

Serial opowie o Mare Sheehan, policjantce z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.

Obsada serialu „Mare z Easttown”

W głównej roli w serialu „Mare z Easttown” zobaczymy wielokrotnie nagradzaną, m.in. Oscarem, Emmy i czterema Złotymi Globami, Kate Winslet (serial HBO „Mildred Pierce”). W pozostałych rolach występują:

Julianne Nicholson (serial HBO „Outsider”) jako Lori Ross, najlepsza przyjaciółka Mare z dzieciństwa;

wyróżniona trzema statuetkami Emmy Jean Smart (nominowana do tej nagrody za swoją rolę w serialu HBO „Watchmen”) jako Helen, matka Mare;

Angourie Rice (serial „Czarne lustro”) jako Siobhan Sheehan, nastoletnia córka Mare;

Evan Peters (serial „American Horror Story”) jako detektyw Colin Zabel, wezwany do pomocy Mare w prowadzonym przez nią śledztwie;

Guy Pearce (wyróżniony nagrodą Emmy i nominacją do Złotego Globu za rolę w serialu HBO „Mildred Pierce”) jako Richard Ryan, nauczyciel twórczego pisania;

Cailee Spaeny (serial „Devs”) jako Erin McMenamin, wyobcowana nastolatka mieszkająca ze swoim wybuchowym ojcem;

David Denman (serial „Outcast”) jako Frank Sheehan, były mąż Mare;

John Douglas Thompson (film HBO Max „Niech gadają”) jako Chief Carter, szef Mare w Departamencie Policji Easttown;

Patrick Murney (serial „Seven Seconds”) jako Kenny McMenamin, ojciec Erin;

James McArdle („Amonit”) jako diakon Mark Burton; Sosie Bacon (serial HBO „Tu i teraz”) jako Carrie Layden, matka Drew i była dziewczyna Kevina;

Joe Tippett (serial „The Act”) jako John Ross, szkolna miłość i mąż Lori;

Neal Huff (serial HBO „Prawo ulicy”) jako kuzyn Mare, ojciec Dan Hastings.

Premiera serialu „Mare z Easttown”

Premiera serialu „Mare z Easttown” („Mare of Easttown”) odbędzie się 19 kwietnia w HBO GO oraz HBO. Tego dnia pierwszy odcinek dostępny będzie w serwisie od rana. Premiera na antenie HBO zaplanowana została na godzinę 04:00, a powtórka tego samego dnia wieczorem, o godzinie 21:10. Serial liczy 7 odcinków.

„Mare z Easttown” –opisy odcinków

„Mare z Easttown”, odcinek 1.



Pierwszy odcinek serialu. Detektyw Mare Sheehan (Kate Winslet) odbiera zgłoszenie, że w okolicy pojawiła się podejrzana osoba. Niedługo potem przełożony wydaje jej polecenie, żeby wznowiła nierozwiązaną sprawę dotyczącą zaginięcia, bo lokalna społeczność wywiera na policję coraz większą presję, aby doprowadzić ją do końca. Bliscy Mare świętują zaręczyny jej byłego męża Franka (David Denman), a ona sama bierze udział w szkolnych uroczystościach z okazji rocznicy legendarnego meczu w koszykówkę, gdzie poznaje Richarda (Guy Pearce), nowego nauczyciela, który niedawno przeprowadził się do miasteczka.

Premiera: 19 kwietnia – w HBO GO od rana; w HBO godz. 04:00 oraz 21:10



„Mare z Easttown”, odcinek 2.



Mare (Kate Winslet) jedzie na miejsce brutalnego morderstwa, a dopiero potem powiadamia o zabójstwie ojca ofiary. Policja otrzymuje nagranie z nocy przestępstwa. Mare przesłuchuje podejrzanych w sprawie i chłodno wita detektywa Colina Zabela (Evan Peters), który ma pomagać jej w dochodzeniu. Mare wdaje się w sprzeczkę z mieszkańcami miasteczka. Policjantka martwi się o swojego wnuka Drew (Izzy King), bo jej zmarły syn, ojciec chłopca, borykał się z chorobą psychiczną.

Premiera: 26 kwietnia



„Mare z Easttown”, odcinek 3.



Mare (Kate Winslet) i Colin (Evan Peters) analizują nowe dowody. Dane operatora wskazują na nowego podejrzanego. Mare kłóci się z Helen (Jean Smart) o prawa do opieki nad Drew (Izzy King). Richard (Guy Pearce) sam z siebie podpowiada jej jak postępować z Carrie (Sosie Bacon). Kenny (Patrick Murney) i Mare ponoszą konsekwencje chybionej próby obrony ich rodzin.



„Mare z Easttown”, odcinek 4.



Mare (Kate Winslet) jest zmuszona przekazać śledztwo swojemu partnerowi. Colin (Evan Peters) naciska na lokalnego księdza, który w bardzo niejasnych okolicznościach został przeniesiony do nowej parafii. Anonimowy telefon daje Dawn (Enid Graham) nadzieję, że Kate nadal żyje.



„Mare z Easttown”, odcinek 5.



Mare (Kate Winslet) zostaje wysłana na terapię i podczas sesji zaczyna opowiadać o problemach psychicznych w swojej rodzinie. Lori (Julianne Nicholson) chce dowiedzieć się, dlaczego jej syn stracił nad sobą panowanie w szkole, a Mare spotka się informatorem, który może pomóc jej znaleźć związek między trzema sprawami.Czytaj też:

