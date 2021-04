Netflix zdradził kolejne „tajne” kody. Jak z nich skorzystać?

Jak znaleźć anime na Netfliksie? Jak się okazuje w wyszukiwarce należy wpisać: „netflix.com/browse/genre/”, a następnie po ukośniku dodać odpowiedni kod. Kody to nic innego jak ciąg liczb, które dopisane w odpowiedni sposób do adresu strony przekierowują widzów na określone kategorie filmów. Można w ten sposób wyszukiwać między innymi seriali anime, filmów anime, anime o szkole czy horrorów anime. Każdą możliwą kategorię plus kod do niej znajdziecie na grafice zamieszczonej przez Netflix.

Inne kody do filmów i seriali Netfliksa

Anime to nie jedyna kategoria, w której można skorzystać ze specjalnych kodów. Poniżej przedstawiamy popularne kategorie, które mogą was zainteresować.

Filmy dla dzieci i rodziny

Filmy dla dzieci w wieku 0-2 lat: 6796 Filmy dla dzieci w wieku 11-12 lat: 6962 Filmy dla dzieci w wieku 3-4 lat: 6218 Filmy dla dzieci w wieku 5-7 lat: 5455 Filmy dla dzieci w wieku 8-10 lat: 561 Filmy dla dzieci ze zwierzętami: 5507 Seriale dla dzieci: 27346 Disney: 67673 Edukacyjne dla dzieci: 10659 Telewizyjne kreskówki: 11177



Science fiction i fantasy

Filmy science fiction i fantasy: 1492 Seriale science fiction i fantasy: 1372 Filmy fantasy: 9744 Filmy przygodowe science fiction: 6926 Dramaty science fiction: 3916 Horrory science fiction: 1694 Thrillery science fiction: 11014 Klasyczne filmy science fiction i fantasy: 47147 Kultowe filmy science fiction i fantasy: 4734



Horrory

Horrory: 8711 Kultowe horrory: 10944 Krwawe horrory i filmy o seryjnych zabójcach: 8646 Horrory dla nastolatków: 52147 Horrory klasy B: 8195 Horrory komediowe: 89585 Horrory o potworach: 6895 Horrory o wampirach: 75804 Horrory o zjawiskach nadprzyrodzonych: 42023 Horrory o zombie: 75405 Horrory science fiction: 1694 Horrory telewizyjne: 83059 Horrory z motywem oceanu: 45028



Filmy dokumentalne

Dokumenty biograficzne: 3652 Dokumenty historyczne: 5349 Dokumenty kryminalne: 9875 Dokumenty wojskowe: 4006 Dokumenty sportowe: 180 Dokumenty muzyczne i koncertowe: 90361



Filmy romantyczne

Komedie romantyczne: 5475 Niezwykły romans: 36103 Zmysłowe filmy romantyczne: 35800 Romantyczne dramaty: 1255 Romantyczne ulubione: 502675 Klasyki filmów romantycznych: 31273



Filmy akcji i przygodowe

Filmy sensacyjne: 9994 Seriale sensacyjne: 4366 Akcja szpiegowska i przygoda: 10702 Akcja wojskowa i przygoda: 2125 Filmy z superbohaterami i bohaterami komiksów: 10118



Komedie

Kultowe komedie: 9434 Czarne komedie: 869 Komedie pomyłek: 10256 Stand-upy: 11559 Mockumenty: 26 Komedie dla nastolatków: 3519



Dramaty

Dramaty obyczajowe: 3947 Dramaty dla nastolatków: 9299 Dramaty telewizyjne: 11714 Dramaty biograficzne: 3179 Dramaty na podstawie literatury: 4961 Dramaty sportowe: 7243 Dramaty polityczne: 6616 Dramaty o show-biznesie: 5012



Filmy świąteczne:

Romantyczne filmy świąteczne – 1394527 Filmy świąteczne przeznaczone dla rodzin – 1394522 Świąteczne filmy familijne dla dzieci w wieku 5-7 lat – 1477201 Świąteczne filmy familijne dla dzieci w wieku 8-10 lat – 1477204 Świąteczne filmy familijne dla dzieci w wieku 11-12 lat – 1477206 Świąteczne filmy familijne, które poprawą nastrój – 1475066 Zwariowane świąteczne filmy familijne – 1475071 Familijne filmy świąteczne od lat 90. – 1476024 Brytyjskie familijne firmy świąteczne – 1527064 Europejskie świąteczne filmy familijne – 1527063 Kanadyjskie świąteczne filmy familijne – 1721544

Netflix

Netflix to jeden z największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych, z którego korzysta 204 mln użytkowników w ponad 190 krajach. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali i programów w różnych językach.

