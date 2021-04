Uczestnik „Milionerów” odpadł po pierwszym pytaniu. Znasz na nie odpowiedź?

Kacper Makurath jest technikiem mechatronikiem. Pochodzi spod Gdańska, a aktualnie studiuje na Politechnice Gdańskiej inżynierię energetyki. Występu w „Milionerach” nie może jednak zaliczyć do udanych. Zawodnik miał problemy już przy pierwszym pytaniu za 500 zł.

„Milionerzy”. Która z podanych liczb jest wspólnym mianownikiem dla ułamków dwie szóste i trzy piętnaste

A) 3

B) 4

C) 30

D) 40

Uczestnik wybrał odpowiedź A, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to C. Sprowadzenie ułamków do wspólnego mianownika polega na mnożeniu licznika i mianownika przez tą samą liczbę tak, aby w mianowniku uzyskać wspólną liczbę dla wszystkich ułamków. Tym samym Kacper Makurath nie wygrał nawet 500 zł.

Kolejny uczestnik miał znacznie więcej szczęścia i wiedzy. Trudności sprawiło mu pytanie za sumę gwarantowaną 40 tys. złotych.

„Milionerzy”. Portfel w niektórych regionach Polski to:

A) peterek

B) piterek

C) piotrek

D) michał

Piotr Falicki postanowił skorzystać z koła ratunkowego - telefon do przyjaciela. Kolega z pracy zasugerował, że poprawna odpowiedź na to pytanie to A. Uczestnik postanowił skorzystać z tej rady i wybrał właśnie tą odpowiedź. Niestety, okazała się błędna. Portfel w niektórych regionach Polski to piterek (odpowiedź B), a Piotr Falicki zakończył grę z gwarantowanym 1000 złotych.

