„Potwór”, „Niewinny”, „Dziedzictwo Jowisza”. Nowe zwiastuny od Netfliksa. Na co warto czekać?

Wśród zaprezentowanych przez platformę Netflix zwiastunów jest między innymi zapowiedź serialu „Niewinny” z Mario Casasem, znanym z „Trzy metry nad niebem”. Możemy już także obejrzeć trailery produkcji: „Co widać i słychać”, „Dziedzictwo Jowisza” czy „Potwór”. Zobaczyć możecie również zajawkę do 2. sezonu „The Circle – USA”.

„The Circle – USA”, sezon 2.



„The Circle – USA” powraca! W 2. sezonie będzie działo się jeszcze więcej niż dotąd! Przygotujcie się na spotkanie z zupełnie nową ekipą uczestników gotowych czatować, flirtować, zawierać przyjaźnie i zdradzać innych, aby zdobyć główną nagrodę. Kto jest sobą, a kto tylko udaje? To Wy musicie zgadnąć.

Premiera: 14 kwietnia

Kolejne odcinki pojawią się również w środy — 21 i 28 kwietnia, a finał nastąpi 5 maja.



„Co widać i słychać”



Para z Manhattanu przenosi się do zabytkowej wioski w dolinie rzeki Hudson i odkrywa, że ich małżeństwo ma mroczną stronę, mroczniejszą nawet niż historia ich nowego domu. Na podstawie popularnej powieści Elizabeth Brundage.

Premiera: 29 kwietnia



„Potwór”



„Potwór” opowiada historię Steve’a Harmona (Kelvin Harrison Jr.), siedemnastoletniego prymusa z elitarnej szkoły średniej, który zostaje oskarżony o morderstwo, za co grozi mu dożywocie. Tak zaczyna się dramatyczna batalia sądowa, która zaważy na losach tego bystrego i lubianego ucznia z Harlemu.

Premiera: 7 maja



„Niewinny”

Serial oparty na bestsellerowej powieści Harlana Cobena. Nikt nie ucieknie przed przeszłością. Wkrótce przekonają się o tym Mateo, Olivia, Lorena i Aguilar, gdy będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami decyzji, które zrujnowały im życie.



Premiera: 30 kwietnia





„Dziedzictwo Jowisza”



Pierwsze pokolenie superbohaterów przez niemal sto lat dbało o bezpieczeństwo świata. Teraz ich potomstwo musi kontynuować walkę. Ekranizacja komiksu Marka Millara „Dziedzictwo Jowisza”.

