Agata Kulesza w roli niesłusznie oskarżonej sędzi. Player.pl zapowiada nowy serial „Skazana”

„Skazana” to historia na motywach książki Ewy Ornackiej „Skazane na potępienie”. Wiele postaci przedstawionych w serialu jest inspirowanych prawdziwymi przestępczyniami, o których mogliśmy czytać na pierwszych stronach gazet. Nowy serial z Agatą Kuleszą na platformie Player.pl pojawi się jeszcze w tym roku.

„Skazana” . Nowy serial z Agatą Kuleszą

Została wrobiona w zabójstwo i niesłusznie skazana. W więzieniu trafia na kobiety, które sama wysłała za kratki. Miłość do córki i chęć zemsty dodaje jednak Alicji Mazur sił. Teraz musi zawalczyć o sprawiedliwość i udowodnić swoją niewinność. Szybko jednak przekonuje się, że więzienie zmienia każdego. – Skazana to pierwszy tego typu serial w Polsce, którego akcja dzieje się w zakładzie zamkniętym dla kobiet. Więzienie to odległy i niebezpieczny świat, w w który tchnęliśmy bardzo emocjonalną historię głównej bohaterki i szereg postaci inspirowanych prawdziwym życiem za murem. To opowieść o Alicji, silnej kobiecie, która pewnego dnia znalazła się po drugiej stronie lustra i zrobi wszystko, żeby przetrwać – mówi producent serialu Tomasz Blachnicki.

Oryginalne seriale Player.pl

Player Original to produkcje własne Playera, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne za dodatkową opłatą dla jego abonentów. Do tej pory znalazły się tam między innymi „Chyłka”, „Szadź”, czy „Żywioły Saszy–Ogień”.

