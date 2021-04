Niespodziewana eliminacja i nowy uczestnik w „Hotelu Paradise”. Poznajcie Mariusza

Ten program nie przestaje zaskakiwać. Klaudia El Dursi dała Karolinie możliwość pozbycia się jednego z uczestników reality show. Opuszczająca „Hotel Paradise” dziewczyna wskazała na Kamila.

Zemsta Karoliny

– Wybieram osobę, która mocno nadepnęła mi na odcisk. Tą osobą jest Kamil – powiedziała Karolina. Przypomnijmy, mimo obietnic, że stworzy z nią parę, Kamil zmienił nagle decyzję podczas rajskiego rozdania i postawił na Olę, w związku z czym Karolina musiała pożegnać się z programem. – Jesteś dla mnie zwykłym du***. Nie chce mi się nawet tracić słów na ciebie, bo jak ktoś mi mówi zaufaj, to ja ufam. Nie zrobię już tego kolejny raz – wygarnęła mu dziewczyna.

Nowy uczestnik „Hotelu Paradise”

Na miejsce Kamila do programu wszedł Mariusz. – Mam 25 lat. Kiedyś wyglądałem inaczej i miałem masę kompleksów, ale od kiedy zmienił się mój wygląd nabrałem pewności siebie i teraz nie mam z tym problemów. Do hotelu przyjechałem, by przeżyć przygodę życia i zabawić się jak nigdy dotychczas – powiedział o sobie nowy uczestnik reality show. A czy jest gotowy na miłość? – Chciałbym, żeby ktoś mnie w sobie rozkochał, ale nie jest to łatwe – stwierdził Mariusz. Przyznał również, że umie grać i manipulować i być może wykorzysta to w programie.

