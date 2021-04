Dolega krytykowany za transfer z TVN24 do TVP Info. „Jestem z dala od wojny polsko-polskiej”

Pod koniec lutego 2021 Wirtualne Media informowały, że ze stacją TVN24 rozstaje się Maciej Dolega. Powody zakończenia współpracy pozostały nieznane. W czwartek 8 kwietnia Wirtualne Media podały, że Maciej Dolega rozpocznie współpracę z TVP Info. Prezenter ma na zmianę z Anną Popek i Adamem Gizą poprowadzi poranny program „Wstaje dzień”. Jego antenowy debiut w mediach publicznych jest planowany na poniedziałek 12 kwietnia.

Dolega: TVP to miejsce, w którym zacząłem swoją przygodę z telewizją

Komentując swój transfer do TVP Maciej Dolega zaznaczył, że jest to miejsce, w którym zaczął swoją przygodę z telewizją. „Mam tu wielu przyjaciół i cieszę się, na nowe wyzwania” – napisał prezenter w mediach społecznościowych.

W rozmowie z Plejadą Maciej Dolegazaznaczył, że praca w TVP to dla niego nowe wyzwania. – Nie będę prowadził prognoz pogody. Zostałem prowadzącym program „Wstaje dzień”, jest więc to całkowicie nowe wyzwanie – stwierdził.

„Nie przeraża mnie hejt”

Po ujawnieniu informacji o transferze do mediów publicznych, na Macieja Dolegę spadła fala krytyki. Prezenter podkreślił, że nie przeraża go hejt, ponieważ jest z dala od wojny polsko-polskiej. – Nie mam w sobie takich emocji, które by sprawiały, żebym komuś na profilu pisał opinie, które – gdybym stanął z tym kimś twarzą w twarz, nie przeszłyby mi przez gardło. Okazuje się jednak, że żyjemy w takim świecie, w którym wiele osób na takie komentarze odważa się. Niezmiennie dziwi mnie, że ludzie mają w sobie taką chęć dzielenia się, nazwijmy to, swoimi przemyśleniami w ten właśnie sposób – ocenił.

