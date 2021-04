„Życie jak wino”. Polsat pokaże dziś koncert Krzysztofa Krawczyka

W sobotę 10 kwietnia telewizja Polsat przypomni jubileuszowy koncert, który obył się w Sopocie w 2008 roku. Na scenie opery leśnej Krzysztofowi Krawczykowi towarzyszyli wtedy m.in.: Trubadurzy, Edyta Bartosiewicz, Muniek Staszczyk, Norbi, Edyta Górniak, a akompaniowała orkiestra pod batutą Adama Sztaby. Podczas koncertu usłyszymy takie przeboje, jak: „Bo jesteś Ty", „Chciałem być", „Mój Przyjacielu", „Parostatek", "Trudno tak" czy „My Cyganie".

Koncert Krzysztofa Krawczyka – gdzie oglądać?

Ten jubileuszowy koncert telewizja Polsat pokaże w najbliższą sobotę, 10 kwietnia, o godzinie 21:10. W związku z tym o tydzień przesunięta zostaje emisja dwóch ostatnich odcinków komedii „Piękni i bezrobotni" z udziałem mistrzowskiego duetu polskiej sceny rozrywkowej – Roberta Górskiego i Mikołaja Cieślaka (w sobotę, 17 kwietnia, o godzinie 21:05).

Koncert Krzysztofa Krawczyka – powtórki

Koncert Krzysztofa Krawczyka Polsat zaprezentuje również na innych swoich antenach: Polsat One (sobota/niedziela, 11 kwietnia; g. 03:25), POLSAT 2 (niedziela, 11 kwietnia; g. 13:05), Super Polsat (niedziela, 11 kwietnia; g. 19:00), Polsat One (niedziela, 11 kwietnia; g. 20:00), POLSAT 2 (niedziela, 11 kwietnia; g. 23:25).

Krzysztof Krawczyk

Krzysztof Krawczyk zadebiutował w 1963 roku jako wokalista i gitarzysta w zespole Trubadurzy. Karierę solową rozpoczął w roku 1973 płytą pt. „Byłaś mi nadzieją", stworzoną wspólnie z zespołem Ryszarda Poznakowskiego. W latach 70-tych artysta brał udział z powodzeniem w wielu festiwalach, m. in. w: Opolu, Sopocie, Zielonej Górze i Kołobrzegu oraz za granicą, w: Grecji, Belgii, Holandii, Irlandii, Szwecji, Bułgarii, dawnym NRD, Związku Radzieckim i Jugosławii, a także na Kubie. W latach 80-tych Krzysztof Krawczyk wyjechał do USA, do Polski na stałe wrócił na początku lat 90-tych.

W roku 2000 artysta wystąpił przed Janem Pawłem II podczas Pielgrzymki Narodowej na Placu Świętego Piotra i otrzymał Złotą Płytę za nagranie – „Ojcu Świętemu śpiewajmy". W tym samym roku Krzysztof Krawczyk spotkał się z Goranem Bregovicem, a rok później nagrali wspólnie płytę pt. „Daj mi drugie życie". Kolejnym przełomem w karierze artysty okazał się wydany w 2002 roku album – „... bo marzę i śnię".

Krawczyk zaprosił do współpracy młode pokolenie muzyków – głównie ze sceny alternatywnej i odniósł tą płytą niebywały sukces także u znacznie młodszych wielbicieli swojego talentu wokalnego. Producentem całego materiału i kompozytorem dwóch nagrań był Andrzej Smolik, a wśród 12 utworów znalazł się m.in. cover kompozycji – „Papa Was a Rolling Stone" z repertuaru The Temptations.

