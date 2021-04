Wielkie emocje w „Love Island. Wyspa miłości”! Tuż przed finałem uczestnicy musieli wyeliminować jedną z par

Eliminacje

Jako pierwsi w ostatnim wyemitowanym odcinku „Love Island. Wyspa miłości” głosowali Ania i Czarek. Para wskazała na Stellę i Piotra, jako tych, którzy powinni opuścić show Polsatu. Ci odpłacili im się tym samym. Jednak zarówno Caroline i Mateusz, jak i Waleria i Piotr również oddali swoje głosy na Stellę i Piotra. – Poszliśmy za głosami widzów, bo oni widzą wszystko, co dzieje się w willi. Gdy głosowała publiczność, odpadła Angela i Arsen, ale to wy byliście drugą zagrożoną parą – tłumaczył Mateusz. – My sugerowaliśmy się tym, że od jakiegoś czasu ta para ma do siebie dystans i cofa się, a wszystkie inne pary idą do przodu – argumentował wybór Piotrek. Karolina Gilon poprosiła Stellę i Piotra, by spakowali swoje walizki i opuścili willę.

Finał „Love Island. Wyspa miłości”

Trudne wybory już za nimi. Podczas finału reality show, to widzowie zdecydują która z par zasługuje na wygraną i otrzyma czek na sto tysięcy złotych. Jednak – jak sami przyznali wcześniej – największa próba czeka ich po opuszczeniu programu i powrocie do rzeczywistości. Które z tych związków przetrwają w realnym świecie? Póki co, wszyscy są dobrej myśli. – Chciałbym już przedstawić Walerię mojej mamie – mówił Piotrek w rozmowie z kolegami. Z kolei Mateusz i Caroline planują wspólną wyprawę w jego rodzinne strony.

Finał „Love Island. Wyspa miłości” już w niedzielę o 22.10 na Polsacie.

Czytaj też:

Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska znowu razem? Doniesienia o byłych uczestnikach „Love Island. Wyspa miłości”