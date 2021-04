Paweł Czajor nie żyje. Aktor miał 38 lat

O śmierci Pawła Czajora poinformowali jego znajomi, notkę na ten temat zamieścił portal Filmpolski.pl. Post na temat śmierci przyjaciela i współpracownika zamieścił m.in. Konrad Bugaj, z którym Czajor prowadził firmę Bugaj Czajor Casting. „Drodzy, jako że serce mi pęka i nie wiem, co napisać, to zrobię to krótko i szybko, z reszta Paweł zawsze mówił, że moje maile, smsy są za długie. PAWEŁ CZAJOR wczoraj odszedł, umarł” – napisał Bugaj.

Aktora pożegnał także pisarz Jakub Żulczyk. Jak podkreślił, Paweł Czajor pracował także przy „jego” serialach – „Ślepnąc od świateł” i „Warszawiance” .

Do wiadomości publicznej nie podano przyczyny śmierci 38-latka.

Czym zajmował się Paweł Czajor?