Kuba Wojewódzki porównał Michała Piróga do Krystyny Pawłowicz. Zarzucił mu hipokryzję

O tym, że Kuba Wojewódzki i Michał Piróg nie darzą się sympatią wiadomo od dawna. W 2014 roku tancerz stwierdził w wywiadzie, że gwiazdor TVN jest gejem, ale nie chce się przyznać do swojej orientacji. Od tego czasu panowie omijali się szerokim łukiem. Teraz Wojewódzki zarzuca Pirógowi szerzenie hejtu.

Wpis Krystyny Pawłowicz

Zaczęło się od wpisu Krystyny Pawłowicz, w którym ujawniła dane transpłciowego dziecka i jego szkoły. Choć sędzia Trybunału Konstytucyjnego usunęła swój post i przeprosiła za niego, to sytuacja odbiła się szerokim echem w mediach. W ostrych słowach o Pawłowicz wypowiedział się również Piróg. „Pani Pawłowicz rozpoczęła nagonkę i falę hejtu na 10-letnie dziecko, rodzinę, szkołę i jej pracowników. Pani Krystyno *** *** obyś w piekle samotności i zgorzknienia, w którym tkwisz już od lat pozostała jak najdłużej. Lecz odcięta od władzy i internetu. Totalnie sama trawiona codziennie rakiem nienawiści, którym pałasz do innych” – napisał na Instagramie prowadzący Top Model.

instagram

Wojewódzki zarzuca Pirógowi hipokryzję

Na wpis Piróga odpowiedział „król TVN-u”. „Na swoim Instagramie Michał Piróg grzmi i moralizuje, bo w tej roli lubi siebie najbardziej” – zaczął swój wywód Wojewódzki, zarzucając tancerzowi, że choć twierdzi, że jest przeciwnikiem hejtu, to zachowuje się tak samo jak Pawłowicz. „Kilka lat temu, z tych samych pobudek przypisałeś mnie do swojej mniejszości seksualnej. Nic do niej nie mam, poza żalem, że ma takiego ambasadora jak ty. Wiedziałeś, że w tak homofobicznym kraju jak Polska, spotka się to z lawiną agresji. I spotkało” – twierdzi Wojewódzki. „Gdzie wtedy była twoja troska i humanizm, rodzinę i najbliższych? Przestań taneczny bracie uderzać w tragiczne tony, a uderz się w pierś, bo czasami patos o milimetry mija się ze śmiesznością i hipokryzją” – zakończył swój wpis Wojewódzki.

instagramCzytaj też:

Piróg: Nie oczekuję, że Wojewódzki powie "tak, byłem z Kammelem"