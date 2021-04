Co dziś w telewizji? Lista programów i filmów, które warto obejrzeć

Niedziela 11 kwietnia – msze w telewizji

Na TVP1 w niedzielę katolicy będą mogli obejrzeć msze na antenie TVP1 – o godzinie 7:00 i 10:00. Obydwie dotyczą nabożeństwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

Programy i seriale w niedzielę 11 kwietnia

O godzinie 14:45 widzowie obejrzą na TVP1 magazyn kulinarny „Okrasa łamie przepisy”, a o 15:00 kolejny odcinek serialu kryminalnego „Komisarz Alex”. O 20:15 wyemitowany zostanie kolejny oscinek serialu „Stulecie winnych”.

Na TVP2 począwszy od 14:00 – „Familiada”, „Koło Fortuny” (14:35) i „Szansa na sukces. Opole 2021” (15:15). O 17:15 wyemitowany zostanie program „Moje życie XXL”. O 18:30 zobaczymy „Wojciech Cejrowski – boso przez świat”, o 19:25 kolejny odcinek 7. sezonu serialu „Rodzinka.pl”, a o 20:00 program „Postaw na milion”.

Na Polsacie o 13:35 widzowie będą mogli obejrzeć „Ninja Warrior Polska”, a tuż po tym o godz. 15:40 „Twoja twarz brzmi znajomo”. Na 20:00 Polsat zaplanował „Kabaret na żywo – Klinikę Skeczów Męczących”, a na 22:10 „Love Island. Wyspę miłości”.

Na TVN o 13:30 zobaczymy powtórkę reality show „Power Couple”, a o 18:00 „Równych sobie”. Na 20:00 zaplanowano z kolei emisję „MasterChef Junior”.

Filmy w telewizji 11 kwietnia

„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – 22:25 TVP 1



Maggie wybiera się do Włoch, aby odzyskać wspólny język z córką. W Toskanii odnajduje dawną miłość.



„3:10 do Yumy” – 21:00 TVP 2



Farmer Dan Evans, potrzebując pieniędzy, zgłasza się na ochotnika do odeskortowania groźnego przestępcy na pociąg do Yumy.



„Świetliki w ogrodzie” – 23:15 TVP 2



Michael Weacher powraca w rodzinne strony. Kiedy dochodzi do tragedii, mężczyzna usiłuje stawić czoła demonom przeszłości.



„Aste­rix i Obe­lix: W służ­bie Jej Kró­lew­skiej Mo­ści” – 06:40 Pol­sat



50 r. p.n.e. Cezar zmierza w stronę Brytanii, zdobywając po drodze wszystkie napotkane wioski. Przerażona królowa Brytów prosi o pomoc Galów pojących się magiczną miksturą.



„Jak wytresować smoka” – 08:55 Pol­sat



Chuderlawy Wiking przewróci porządek w wiosce, kiedy zamiast zabić w ramach inicjacji jakiegoś smoka, zaprzyjaźni się z najgroźniejszym z nich.



„Król Lew” – 11:00 Pol­sat



W wyniku podstępu Skazy prawowity władca afrykańskiej sawanny, Simba, zostaje wygnany. Razem z dwójką przyjaciół zamierza odzyskać tron.



„Atak paniki” – 23:45 Pol­sat



Radiowiec, kelner, panna młoda, pisarka, mąż i żona oraz behawiorysta zwierząt dostają ataku paniki.



„Człowiek ze stali” – 15:00 TVN



Historia Clarka Kenta, który broni mieszkańców Metropolis przed złem jako człowiek ze stali - Superman.



„Szybcy i wściekli 7” – 21:35 TVN



Toretto i jego ekipa mierzą się z pałającym żądzą krwi najemnikiem Deckardem Shawem.



„Powrót do przeszłości 2” – 08:35 TV 4



Doktor Emmett Brown wysyła Marty'ego i Jennifer do roku 2015, by zapobiegli rozpadowi swojej przyszłej rodziny.



„Ściągany” – 17:25 TV 4



Skrzypek Harrison zakochuje się w pięknej kobiecie, która zamordowała swojego męża. Mężczyzna zostaje uznany za sprawcę tego czynu i skazany na śmierć, jednak los czyni, że ma możliwość ucieczki.



„Annie” – 14:50 TV 4



Annie żyje w rodzinie zastępczej. Szukając swoich prawdziwych rodziców, trafia pod opiekę zamożnego kandydata na burmistrza.



„Wstrząsy 5: Więzy krwi” – 20:00 TV 4



Mieszkańców południowoafrykańskiego rezerwatu atakują gigantyczne, pożerające ludzi potwory.



„Moneyball” – 22:05 TV 4



Manager Oakland Athletics, Billy Beane, postanawia zrezygnować z tradycyjnych metod prowadzenia drużyny i wykorzystać nowe analizy komputerowe.Czytaj też:

„New Amsterdam” – quiz z serialu. Sprawdźcie swoją wiedzę o bohaterach!