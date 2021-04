„Kuchenne rewolucje” zakończone fiaskiem. Magda Gessler znowu rzucała talerzami

Zambrowska restauracja „Mąka i magia” na długo zapamięta wizytę Magdy Gessler. Gwiazda TVN dała popis swojej złości rzucając talerzami i komentując jakość potraw.

Gessler miażdży restauratora

Na dzień dobry okazało się, że połowa dań z menu nie jest dostępna. Gdy restauratorce podano kawałek pizzy parma, gwiazda stwierdziła, że ciasto jest jak glut i śmierdzi. Następnie na stół wjechała pizza szefa. Prowadząca „Kuchenne rewolucje” szybko odkryła, że szynka jest sztuczna i poprosiła o opakowanie produktu. Gdy kelnerka zaczęła czytać skład, w którym było dużo chemicznych dodatków, Gessler zrobiła miejsce na stole i.. z krzykiem rzuciła pizzą. Tymczasem menadżerka lokalu, a prywatnie dziewczyna właściciela, skomentowała to sucho. – Tak czy inaczej, ludzie jeszcze od tego nie umarli, a serwujemy już pół roku te dania – stwierdziła pani Agnieszka.

facebook

Gessler znów rzuca talerzami

Największy szok Magda Gessler przeżyła, gdy otrzymała makaron. Pasta okazała się być przygotowana już dwa dni wcześniej! Rozmowa z właścicielem nie przyniosła nic dobrego. Mężczyzna bronił swoich potraw w rozmowie z restauratorką, twierdząc między innymi, że wielokrotnie jadał pizzę i jej ciasto zawsze było miękkie. – To niech pan w ogóle przestanie robić pizzę. To nie ma sensu – uznała gwiazda. Po spróbowaniu makaronu carbonara, Gessler ponownie zażyczyła sobie zobaczyć opakowanie po boczku, by sprawdzić jego skład. Okazało się, że i tym razem zawiera on mnóstwo chemii. Wtedy gwiazda rzuciła talerzem, który uderzył w brzuch właściciela. Opuściła lokal mówiąc, że następnego dnia chce zjeść dwa, smaczne, lokalne dania.

Nieudane rewolucje

Lokalne specjały przygotowane przez restaurację również rozczarowały Gessler. Prowadząca „Kuchenne rewolucje” urządziła ekipie lokalu lekcje gotowania, stworzyła im nowe menu i zmieniła wnętrze restauracji. Nowe specjały właściciel osobiście rozwoził po domach, a klienci wypowiadali się o nich w samych superlatywach. Niestety, gdy restauratorka po dwóch miesiącach wróciła do „Mąki i Magii” czekało ją spore zaskoczenie. Żadna z podanych jej potraw nie spełniła oczekiwań. – Wy nie umiecie gotować w dalszym ciągu. To nie jest restauracja, którą jestem w stanie polecić. Przykro mi – powiedziała opuszczając miejsce.

facebookCzytaj też:

Magda Gessler otworzy kolejny interes? Restauratorka chce zostać projektantką mody