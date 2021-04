Finał trzeciej edycji „Love Island Wyspa miłości”. Która z par wygrała show Polsatu?

Do programu zgłosili się, by przeżyć przygodę życia i znaleźć swoją drugą połówkę. W finale „Love Island. Wyspa miłości” o główną nagrodę walczyli Waleria i Piotr, Caroline i Mateusz oraz Ania i Cezary.

Łzy w finale „Love Island. Wyspa miłości”

Tego ostatniego wieczoru w willi nastrój był podniosły. Pary czytały sobie wzajemnie listy miłosne, w których opowiedziały o swoich uczuciach. – Od momentu, gdy zaczęliśmy na siebie patrzeć, czułem, że się zakochuję. Dzięki tobie znów uwierzyłem w to, że można się zakochać i zimna skała zmieniła się w pluszowego misia – powiedział Piotr do Walerii. – Tańcząc z tobą na dachu, kiedy mnie prowadziłeś, poczułam, że możesz być dobrym przewodnikiem na całe życie – mówiła z kolei Ania do Cezarego. Wyznania miłosne wywołały łzy wzruszenia nawet u prowadzącej Karoliny Gilon, ale zwyciężyć show mogła tylko jedna para.

Miłość czy pieniądze?

W wyniku głosowania widzów w aplikacji mobilnej, trzecie miejsce zajęła Ania z Czarkiem. Na drugim uplasowali się Waleria i Piotr. Najwięcej głosów widzowie oddali na Caroline i Mateusza. To nie był jednak koniec emocji. Para musiała dokonać wyboru – miłość czy pieniądze. Caroline otrzymała kopertę, w której znajdował się czek na 100 tysięcy złotych. Mogła zatrzymać tę kwotę dla siebie, lub podzielić się nią z Mateuszem, wybierając miłość. Dziewczyna nie wahała się ani chwili, stwierdzając, że uczucie jest dla niej ważniejsze.

