Nagrody BAFTA 2021 rozdane. „Nomadland” Chloe Zhao wielkim wygranym!

„Nomadland” zgarnął cztery statuetki!

„Nomadland” otrzymał nagrody BAFTA w czterech kategoriach: najlepszy film (Chloé Zhao, Dan Janvey, Frances McDormand, Mollye Asher, Peter Spears), najlepszy reżyser (Chloé Zhao), najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Frances McDormand), najlepszy scenariusz adaptowany (Chloé Zhao), najlepsze zdjęcia (Joshua James Richards) i najlepszy montaż (Chloé Zhao).

To kolejna świetna rola Frances McDormand w ostatnich latach. W 2018 roku aktorka otrzymała Oscara za rolę pierwszoplanową w „Trzy billboardy za Ebbnig, Missouri”. Jest też zdobywczynią nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w tej samej kategorii za „Fargo” w 1996 roku. Tym razem także jest nominowana do tej nagrody właśnie za „Nomadland”, a każda nagroda zdobyta po drodze, ją do niej przybliża.

Nagrodzony 83-letni Anthony Hopkins

Dwie nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej otrzymał film „Ojciec” . Statuetkę zgarnęli Christopher Hampton i Florian Zeller za najlepszy scenariusz adaptowany oraz Anthony Hopkins w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy. Jest to czwarta nagroda BAFTA w dotychczasowej karierze 83-letniego aktora. Wcześniej otrzymał ją za filmy: „Wojna i pokój” (1972), „Milczenie owiec” (1991) i „Cienista dolina” (1993).

Po dwie nagrody BAFTA dla czterech filmów

Dwoma nagrodami BAFTA w tym roku poszczycić się mogą cztery filmy:

„Obiecująca. Młoda. Kobieta” (najlepszy film brytyjski -Ashley Fox, Ben Browning, Emerald Fennell, Josey McNamara oraz najlepszy scenariusz oryginalny – Emerald Fennell).

(najlepszy film brytyjski -Ashley Fox, Ben Browning, Emerald Fennell, Josey McNamara oraz najlepszy scenariusz oryginalny – Emerald Fennell). „Sound of metal” (najlepszy montaż – Mikkel E.G. Nielsen, najlepszy dźwięk – Carlos Cortés Navarrete, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Nicolas Becker, Phillip Bladh).

(najlepszy montaż – Mikkel E.G. Nielsen, najlepszy dźwięk – Carlos Cortés Navarrete, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Nicolas Becker, Phillip Bladh). „Co w duszy gra” (najlepszy film animowany, najlepsza muzyka Atticus Ross, Jonathan Batiste, Trent Reznor).

(najlepszy film animowany, najlepsza muzyka Atticus Ross, Jonathan Batiste, Trent Reznor). „Ma Rainey: Matka bluesa” (najlepsze kostiumy – Ann Roth, najlepsza charakteryzacja i fryzury – Matiki Anoff, Larry M Cherry, Sergio Lopez-Rivera i Mia Neal).

Wyróżnione „Minari”, „Tenet”, „Na rauszu”, „Czego nauczyła mnie ośmiornica” i „Mank”

Najlepszą aktorką drugoplanową wybrano Yuh-Jung Youn za rolę Soonji w filmie „Minari”, a najlepszym aktorem drugoplanowym Daniela Kaluuya za obraz „Judas and the Black Messiah”. Statuetką brytyjskiej Akademii Filmowej za najlepszy film dokumentalny nagrodzony Pippe Ehrlich, Craiga Fostera i Jamesa Reeda za obraz „Czego nauczyła mnie ośmiornica”. Najlepszym filmem nieanglojęzycznym wybrano „Na rauszu” Thomasa Vinterberga i Sisse Graum Jorgensen. Nagrodzony został także „Mank” Davida Finchera za najlepszą scenografię dla Donalda Grahama Burta i Jan Pascale. Za najlepsze efekty specjalne statuetkę otrzymał „Tenet” Christophera Nolana.

„Krajowe” kategorie

Jeżeli chodzi o typowo brytyjskie kategorie nagrodzone zostały produkcje:

„The Present” w reżyserii Farah Nabulsi – najlepszy brytyjski film krótkometrażowy

„The Owl and the Pussycat” Laury Duncalf, Mole Hill – najlepszy krótkometrażowy brytyjski film animowany

„Czyj to dom?” Remi Weekes – najlepszy debiutujący brytyjski reżyser, scenarzysta lub producent

