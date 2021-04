Smutna wiadomość dla fanów serialu „Perry Mason”. Tatiana Maslany nie wróci w 2. sezonie

Informację o tym, że Tatiana Maslany nie wróci do serialu „Perry Mason” w 2. sezonie potwierdził „TV Line”. Jak podają dziennikarze, zgodnie z planem twórców produkcji, wątek siostry Alice McKeegan, zakończył się w pierwszej odsłonie serii HBO. Jest to dość zaskakująca informacja. Jeszcze w ubiegłym roku w rozmowie z „Colliderem” Maslany poinformowała, że „nie sądzi, że historia siostry Alice w serialu się zakończyła”. – Myślę, że to dopiero jej pierwszy rozdział. W końcu podjęła pracę nad wyzwoleniem się od wszystkiego, co ją kontrolowało i definiowało. W pewnym sensie zaczyna od nowa – mówiła aktorka.

Możliwe, że odejście Tatiany Maslany z serialu „Perry Mason” ma związek z innymi projektami, w których aktorka bierze udział, a głównie z „She-Hulk” platformy Disney+, w którym aktorka ma główną rolę.

Z kolei do stałej obsady serialu, według informacji portalu „Deadline” dochodzą Eric Lange (detektyw Holcomb) i Justin Kirk (Hamilton Berger). TV Line podał także, że w 2. sezonie zobaczymy nowych aktorów w serialu, jednak nie podano jeszcze żadnych szczegółów dotyczących tej kwestii.

