Jacek Borkowski wylądował w szpitalu. Aktor nie zdążył się zaszczepić na COVID–19

Choć szczepienia na COVID–19 ruszyły już masowo, to nie wszyscy mieli szczęście, by przyjąć na czas zastrzyk. Wśród nich znalazł się Jacek Borkowski.

Jacek Borkowski walczy z koronawirusem

Serialowy Piotr Rafalski z „Klanu” podzielił się ze swoimi fanami smutną informacją. Aktor zamieścił na Facebooku zdjęcie ze szpitalnego łóżka, na którym leży podłączony do tlenu „No i nie zdążyłem się zaszczepić” – napisał jedynie Borkowski. Jak udało nam się ustalić, artysta już od kilku dni źle się czuł. Osłabienie, kaszel i gorączka nie ustępowały, a gdy pojawiły się kłopoty z oddechem, Borkowski trafił pod opiekę specjalistów.

facebook

Fani wspierają Borkowskiego

Choremu artyście swoje wsparcie i życzenia powrotu do zdrowia postanowili przekazać zarówno internauci, jak i koledzy i koleżanki z branży. „Szlag by to trafił... Mobilizuj się Jacku... Mam nadzieję, że to lżejsza postać tego świństwa. Kuruj się i szybko wracaj do pełnej formy. Trzymam mocno kciuki i serdecznie pozdrawiam” – napisała Ewa Kuklińska. „Też się nie szczepiłam i przeszłam. Siły, wytrwania i wiary. Na pewno będzie dobrze” – życzyła Borkowskiemu jedna z fanek.

Czytaj też:

Gwiazda „Klanu” opowiedziała o walce z COVID-19. „Nikt mnie nie sprawdzał”