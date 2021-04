„Godzilla kontra Kong” z rekordem czasów pandemii! Ile zarobił już film?

Filmowi udało się osiągnąć sukces mimo obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa na świecie obostrzeń. W wielu kinach w Stanach Zjednoczonych wciąż zajętych może być tylko 25 proc miejsc na widowni. W Kanadzie znaczna część kin pozostaje z kolei wciąż zamknięta. „Godzilla kontra Kong” osiągając takie zyski, stał się najbardziej dochodowym filmem od początku pandemii COVID-19. Produkcję wydano na 39 rynkach na całym świecie.

„Godzilla kontra Kong” – o czym jest film?

„Stopniowa koegzystencja Tytanów z ludzkością zostaje zachwiania, gdy spotykają się ze sobą Godzilla i Kong. Walka pokaże, który z nich zostanie Królem Potworów i nowym przywódcą Tytanów. Z kolei gdy organizacja Monarch wyrusza w niebezpieczną misję, by odkryć wskazówki na temat pochodzenia Tytanów, rodzi się ludzki spisek grożący unicestwieniem zarówno dobrych, jak i złych potworów” – opisuje Warner Bros.

Film oglądać można w kinach i na platformie HBO Max.

Realizacja zajęła lata

Plany na film pojawiły się już w 2015 roku, kiedy to Legendary Pictures ogłosiło łączone uniwersum z Godzillą i King Kongiem. W maju 2017 roku rozpoczęło się pisanie scenariusza do filmu (Michael Dougherty, Zach Shields, Terry Rossio) a nieco później wybrano także Adama Wingarda na reżysera filmu. To twórca znany z horrorów takich jak „Następny jesteś ty” , „Gość” , „Notatnik śmierci” czy „Blair Witch” .

Obsada filmu

W filmie zagrali: Alexander Skarsgård (Nathan Lind), Eiza González (Maya Simmons), Kyle Chandler (dr Mark Russell), Millie Bobby Brown (Madison Russell), Ziyi Zhang (dr Ilene Chen), Rebecca Hall (Ilene Andrews), Jessica Henwick, Brian Tyree Henry (Bernie Hayes), Julian Dennison (Josh Valentine), Demián Bichir (Walter Simmons), Shun Oguri (Ren Serizawa), Van Marten (asystent dr Chen).

