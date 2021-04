„39 kroków”. Netflix tworzy serial na podstawie kultowej powieści. W roli głównej Benedict Cumberbatch

Wszystko wskazuje na to, że serial musi stać się hitem. Serią limitowaną pokieruje nominowany do nagrody Emmy Edward Berger, który współpracował już wcześniej z Cumberbatchem przy popularnym serialu „Patrick Melrose”, a obecnie pracuje też nad dramatem „All Quite On the Western Front” dla Netfliksa. Scenariusz do serialu napisze Mark L. Smith, który jest autorem tekstu do filmu „Zjawa”, „Niebo o północy” i nadchodzącego filmu Quentina Tarantino „Star Trek”. Wiemy, że Cumberbatch oprócz głównej roli, będzie także pełnił stanowisko producenta wykonawczego ze swoim wspólnikiem Adamem Acklandem pod szyldem SunnyMarch.

Adaptacja Netfliksa „39 kroków” będzie jedną z wielu stworzonych na podstawie powieści przygodowej szkockiego autora Johna Buchana z 1915 roku. Najbardziej znaną z nich jest ta stworzona przez Alfreda Hitchcocka w 1935 roku.

O czym będzie serial „39 kroków”?

Benedict Cumberbatch zagra Richarda Hannaya, zwykłego człowieka, który nagle staje się nieświadomym pionkiem w globalnym spisku, mającym na celu zresetowanie światowego porządku. Ziemia ma być zmieniona poprzez podjęcie 39 kroków, a na przeszkodzie stoi tylko Hannay. Z informacji Deadline wynika, że pierwszy sezon serialu liczyć ma co najmniej sześć odcinków.

