Zmarł pan Kazimierz z programu „Złomowisko PL”. „Postać, której nie trzeba przedstawiać”

„Smutna wiadomość na początek tygodnia. Dotarła do nas informacja, że zmarł Kazio z Descha, postać, której wiernym fanom Złomowiska PL nie trzeba przedstawiać” – czytamy na profilu Złomowisko PL na Facebooku. Wpis w ciągu godziny od publikacji zebrał ponad 12 tys. reakcji, co pokazuje popularność programu i samego pana Kazimierza. W komentarzach internauci podkreślają, że była to ciekawa postać, która potrafiła „zabarwić sytuację za każdym razem, kiedy była na wizji”.

Wielu komentujących śmierć pana Kazimierza skłoniła do przemyśleń natury filozoficznej. „Wyrazy współczucia dla rodzinny. I jak to jest, że człowiek całe życie robi i nawet do emerytury nie dopracuje, a nie wspomnę o tym, aby ta emerytura w Polsce była godna tego, co człowiek się napracował” – napisał jeden z internautów. „Tyrasz i tyrasz jak wół i nawet nie można na starość odpocząć na emeryturze. Wyrazy współczucia dla rodziny” – dodawał inny.

Kolejna śmierć uczestnika programu „Złomowisko PL”

To nie pierwsza w tym roku tragiczna wiadomość, która poruszyła widzów "Złomowiska". W sylwestra nieoczekiwanie zmarł Marek „Krzykacz” Pawłowski. 47-latek był określany przez fanów produkcji mianem króla złomu. Śmierć Marka Pawłowskiego była zaskoczeniem dla fanów programu, którzy pokochali tego bohatera. Twórcy show postanowili złożyć mu hołd, produkując odcinek zadedykowany tej postaci.

„Złomowisko PL”

Serial „Złomowisko PL” nadawany jest w Polsce od października 2015 roku. Opowiada o złomowiskach w kraju. Program ma ogromną oglądalność. Dla przykładu, trzy pierwsze odcinki czwartej edycji oglądało średnio 218 tys. widzów, co stanowiło najlepszy wynik oglądalności polskiego programu w historii Discovery Channel.

