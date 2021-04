13-letnia córka Agaty Mróz-Olszewskiej mierzy się z hejtem. Dostaje okrutne komentarze

Jej chorobą żyła cała Polska. Jedna z najlepszych polskich siatkarek przerwała leczenie białaczki, by urodzić dziecko. Agata Mróz-Olszewska zmarła, gdy jej córka miała zaledwie dwa miesiące. Dzisiaj Liliana ma 13 lat.

Historia Agaty Mróz–Olszewskiej

W 2007 roku zdiagnozowano u niej białaczkę i Agata Mróz-Olszewska postanowiła przerwać karierę. Kwalifikacja do przeszczepu zbiegła się z informacją, że siatkarka spodziewa się dziecka. – Niektórzy lekarze sugerowali mi, żebym usunęła ciążę, że to jest za duże obciążenie dla mojej choroby. Dzięki Bogu nie posłuchaliśmy się – mówiła w jednym z wywiadów. – Gdyby miała jeszcze raz wybierać, czy zdecydować się na dziecko, czy na własne zdrowie, to nigdy by nie zmieniła decyzji – wspominał Jacek Olszewski, mąż siatkarki, w wywiadzie dla „Dzień dobry TVN”.

Hejt na córkę Agaty Mróz–Olszewskiej

Śmierć matki to nie jedyny ból, którego doświadczyła nastoletnia dziś Liliana. Podczas wizyty w „Dzień dobry TVN” dziewczynka opowiedziała, co czuje, czytając komentarze w internecie, że gdyby nie ona, to jej matka wciąż by żyła. – Kiedyś miałam tak, że brałam to do siebie i tak myślałam, ale mam dużo przyjaciół i rodzinę. Oni mi mówili, że tak nie jest, bo dużo razy miałam z tym problem. Każdy zaprzeczał i mówił, dlaczego tak naprawdę żyję. Cieszę się, że mam takie osoby – powiedziała Liliana, która poszła w ślady matki i od dwóch lat trenuje siatkówkę.

