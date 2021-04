„Stranger Things” 4. sezon. Serialowy Hopper wrzucił nagranie zza kulis

Co wiemy o 4. sezonie „Stranger Things”?

Trwają już prace na planie 4. sezonu serialu Netfliksa „Stranger Things”. Powróci stała, znana fanom serii obsada, w tym m.in. Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Winona Ryder czy David Harbour. Do serialu dołączyli także nowi aktorzy, w tym Levon Roan Thurman-Hawk, syn Ethana Hawke'a i Umy Thurman.

Wiemy już, że fabuła kolejnej odsłony będzie, chociaż częściowo, toczyła się z dala od Hawkins w stanie Indiana. Wszystko za sprawą Jima Hoppera, który został uwięziony na Kamczatce. Według fanowskich teorii, Rosjanie mogą być zainteresowani tym bohaterem ze względu na więź, jaka łączy go z Jedenastką. Już w 3. sezonie widzowie mogli zobaczyć sceny, z których wynikało, że Rosjanie też prowadzą eksperymenty związane z Drugą Stroną.

Harbour o spoilerach z 4. sezonu „Stranger Things”

W czwartek 8 kwietnia David Harbour prowadził krótki live na Instagramie. Podczas nagrania, w pełnej charakteryzacji, która sugeruje, że aktor był akurat na planie serialu, żartował z fanów „Stranger Things”. Uznał np. że ma zamiar przeczytać fragmenty scenariusza. – Nie sądzę, że mogę wam to pokazywać. Kto chce usłyszeć spoilery z 4. sezonu „Stranger Things”? Pozwólcie, że przeczytam prosto ze scenariusza – mówił.

Później dołączyła do niego Millie Bobby Brown, która wciela się w Jedenastkę. – Millie! O nie, Millie, nie mów Netfliksowi, nie mów, że robię live na Instagramie prosto z planu. Po prostu przeczytam twoją część scenariusza. Zdradzę wszystkim, co czeka Jedenastkę w tym sezonie – żartował dalej.



Na nagraniu Harbour ma na sobie brudne ubranie, przystrzyżone krótko włosy, a jego twarz jest ucharakteryzowana w sposób odzwierciedlający siniaki i krwiaki po pobiciu.

„Stranger Things” – kiedy premiera 4. sezonu?

Nie ma oficjalnych informacji dotyczących tego, kiedy 4. sezon „Stranger Things” pojawić się może na platformie Netflix. Wszystko wskazuje na to, że na kolejną odsłonę będziemy musieli poczekać co najmniej do jesieni 2021 roku.

