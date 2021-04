„Szadź” – quiz z serialu. Sprawdź, ile pamiętasz z 1. sezonu!

QUIZ:

„Szadź” – quiz z 1. sezonu serialu. Sprawdź, ile zapamiętałeś!

„Szadź” – o czym jest serial?

Siedmioodcinkowy thriller z wątkiem kryminalnym w tle. W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom? Każdy odcinek odkryje przed widzami część prawdy o tym, co łączy policjantkę z Piotrem Wolnickim (Maciej Stuhr) – religioznawcą, pozornie wzorowym mężem i ojcem, który w okrutny sposób pozbawia życia swoje ofiary!

„Szadź” – obsada

W rolach głównych zobaczymy plejadę gwiazd, m.in. Macieja Stuhra („Belfer”, „Pisarze”, „Polityka”), Aleksandrę Popławska („Wataha”, „Kobiety Mafii”), Cezarego Łukaszewicza („Kruk. Szepty słychać po zmroku”), Bartosza Gelnera („Legiony”), Annę Cieślak („Na Wspólnej”) i Emmę Giegżno („Na bank się uda”).

„Szadź” – gdzie oglądać serial?

Wszystkie odcinki 1. sezonu serialu „Szadź” dostępne są na platformie Player.pl.

Czytaj też:

„Wąż” – quiz z serialu Netfliksa. Sprawdźcie swoją wiedzę o bohaterach!