Kontrowersyjny program „Magia nagości” trafi do Polski. Wiadomo, kto go poprowadzi

W programie „Magia nagości” chodzi o to, by uczestnicy wybierali kandydatów na randkę jedynie po obejrzeniu ich ciał. To swego rodzaju eksperyment, który ma sprawdzić, jakie znaczenie ma fizyczność w doborze par. To także odwrócenie do góry nogami zasady, że „liczy się to, co mamy w środku”. Na początku możemy liczyć na 12 odcinków po 45 minut, które wyemituje stacja Zoom TV. Obecnie nadal trwają castingi do produkcji.

– Do udziału w castingu zapraszamy wszystkich dorosłych, którzy nie wstydzą się pokazywać swojego ciała. Jesteśmy otwarci na różnorodność – mówił na łamach portalu Wirtualne Media dyrektor programowy Zoom TV Rafał Freyer. – Zdecydowaliśmy się na produkcję polskiej edycji „Magii nagości”, ponieważ program ten w nieszablonowy sposób przełamuje tabu dotyczące nagości i ludzkiego ciała – wyjaśniał.

„Magia nagości”. Kto poprowadzi show?

Producenci polskiej edycji programu ogłosili, że prowadzącą show została Beata Olga Kowalska, która zyskała sławę dzięki roli Doroty Wezółowej, żony doktora Wezóła w serialu „Ranczo”. Widzowie kojarzą ją również z ról w serialach „Ojciec Mateusz” i „M jak miłość”.



– Wiem, że „Magia nagości” to odważny program, ale ja kocham takie wyzwania. Podczas gdy współczesne media kreują kanony piękna i bombardują nas sztucznymi obrazkami ludzkiego ciała, najnowszy show stacji Zoom TV pokazuje, jak piękni w swojej różnorodności są ludzie. »Magia nagości« to program, który nikogo nie wyklucza, co mnie, jako osobie otwartej i tolerancyjnej, bardzo odpowiada – tłumaczyła aktorka dodając, że swoim występem w programie chce udowodnić kobietom w Polsce, że nawet po pięćdziesiątce można zacząć robić coś nowego, a nawet szalonego.

