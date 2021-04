Ida Nowakowska zaraz po porodzie wróci do pracy w TVP. Gwiazda może liczyć na specjalne warunki

Obecnie jest jedną z głównych twarzy Telewizji Polskiej. Nic więc dziwnego, że włodarzom z Woronicza tak zależy, by Ida Nowakowska jak najszybciej wróciła do pracy. By pomóc swojej prezenterce, szefostwo TVP zapewni jej wyjątkowe warunki.

TVP dba o Nowakowską

„Pytanie na Śniadanie”, „Dance, dance, dance”, „Trenuj z TVP Kobieta”, „The Voice Kids” – to programy, w które zaangażowana jest obecnie tancerka. Zdjęcia do ostatniego z nich mają ruszyć już w wakacje, dlatego Nowakowska zaledwie miesiąc po porodzie wróci do pracy. Na szczęście dla niej, może liczyć na specjalne względy. Jak czytamy w „Party”, gwiazda otrzyma własną garderobę, by mogła w ciszy i spokoju karmić noworodka. Nam udało się dowiedzieć, że tancerka będzie miała również samochód z kierowcą, który będzie ją odbierał z domu i woził na plan. Ponoć szefostwo stacji zaproponowało swojej prezenterce nawet zatrudnienie niani.

Nowakowska w „You Can Dance”?

Z niepotwierdzonych informacji wynika, że Ida Nowakowska jest też brana pod uwagę jako jurorka w „You Can Dance”. W końcu jej kariera rozpoczęła się właśnie od tego programu. Najpierw wytańczyła sobie w nim wygraną, a później zasiadała u boku Agustina Egurroli w roli sędzi. – Propozycja padła, ale Ida nie wie czy podoła tylu zadaniom, zwłaszcza, że wkrótce zostanie mamą. Jeśli jednak się zgodzi, to na pewno produkcja zrobi wszystko, by ułatwić jej pracę – mówi nam pracownik TVP.

