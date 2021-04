Syn Toma Hanksa oskarżony o pobicie byłej dziewczyny. Do sieci wyciekło niepokojące wideo

Co zarzuca Hanksowi kobieta?

O pozwie mówili we wtorek po południu w Richmond adwokaci Kiany Parker – Kevin Murray i D'Angelo Lowe. Kobieta była także obecna na miejscu. Jak poinformowali, złożony pozew dotyczy napaści, pobicia i wywołania cierpienia emocjonalnego przez byłego partnera Cheta Hanksa. Kiana Parker podkreślić miała także w pozwie, że był to wzorowy przykład stosowania przemocy domowej. Syn słynnej aktorskiej pary miał wielokrotnie znęcać się nad nią w różnorodnych sytuacjach.

Złożony pozew opisuje kilka domniemanych przypadków nadużyć, w tym kłótnię z 8 stycznia, która doprowadziła do złożenia do sędziego hrabstwa Fort Bend (Teksas) przez Parker wniosku o zakaz zbliżania się do niej Chetowi Hanksowi. Sędzia przychylił się do tej prośby.

Parker twierdzi, że 18 października 2020 roku Hanks wpadł w szał, gdy chciała ona opuścić ich pokój hotelowy w Nowym Orleanie, gdzie przebywali w związku z pracą aktora w serialu Showtime „Your Honor”. Tej nocy rzekomo mężczyzna stał się agresywny i chwycił ją mocno za prawe ramię. „Parker nie mogła się uwolnić, później Hanks pchnął ją z taką siłą, że kobieta przewróciła stojące tam stoły” – przeczytać można w dokumentach sądowych. Kiedy Parker próbowała uciec, aktor rzekomo nazwał ją „czarną su** z getta” i roztrzaskał jej telefon na kawałki. W dokumentach przeczytać można także, że Chet Hanks groził jej, że „on jest kimś i nawet jeżeli to zgłosi, to nikt jej nie uwierzy”. W listopadzie tego samego roku Hanks miał z kolei grozić kobiecie, że „wysadzi jej mózg” w ramach tzw. rozszerzonego samobójstwa. W tym czasie w domu z parą miały być 9-letnie bliźniaki Parker. Kobieta podała ponadto, że syn znanych rodziców miał grozić jej nożem, a ona wtedy broniła się garnkiem.

Parker atakuje Hanksa?

Pod koniec marca TMZ opublikowało wideo, które przedstawia Hanksa oskarżającego Parker o grożenie mu nożem – czyli dokładnie odwrotną sytuację, niż opisana przez kobietę. Na wideo widać, że Parker uderza aktora, powodując u niego obrażenia głowy. Podczas nagrania Hanks oskarża także swoją partnerkę o kradzież jego kart kredytowych i pieniędzy.

Co ciekawe, Hanks również wytoczył w kwietniu pozew swojej byłej partnerce. Stwierdził w nim, że zakończył z nią związek po tym, jak obciążyła ona bez pytania jego kartkę kredytową na łączną kwotę ponad 5 tys. dolarów. Ponadto zarzucił jej napaść i znęcanie się.

W odpowiedzi na wtorkową konferencję Parker i jej prawników, Hanks wstawił na Instagram wideo, na którym rapuje. W opisie przekazał: „Nie wierzcie w fake newsy”. A następnie zacytował swoją nową piosenkę.

