Oscary 2021. Wiemy, kto poprowadzi ceremonię. Zobaczymy największe gwiazdy!

W pierwszym składzie prezenterów, ktrzy pojawią się na scenie podczas transmisji telewizyjnej, będą: Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger i Zendaya. W sieci pojawiła się także specjalna prezentacja wymienionych gwiazd.

Producenci oscarowej gali – Jesse Collins, Stacey Sher i Steven Soderbergh, w poniedziałek przekazali, że są dumni, iż zebrali naprawdę „kultową grupę gwiazd” w ramach prezentacji poszczególnych kategorii.

Nominacje do Oscarów 2021

15 marca poznaliśmy tegoroczne nominacje do Oscarów. Wśród wyróżnionych nie zabrakło polskich akcentów. Nominowany za zdjęcia został w końcu Dariusz Wolski, a w kategorii „najlepszy film międzynarodowi” powalczy bośniacka koprodukcja, przy której pracowali także nasi rodacy. Poniżej prezentujemy pełną listę kandydatów do najważniejszych nagród filmowych.

Najlepszy Film:





"Ojciec"

"Judas and the Black Messiah"

"Mank"

"Minari"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces siódemki z Chicago"



Najlepsza reżyseria:



Thomas Vinterberg - "Na Rauszu"

David Fincher - "Mank"

Lee Isaac Chung - "Minari"

Chloe Zhao - "Nomadland"

Emerald Fennell - "Obiecująca. Młoda. Kobieta."





Najlepsza aktorka pierwszoplanowa:



Viola Davis – "Ma Rainey: Matka Bluesa"

Andra Day – "The United States vs Billie Holiday"

Vanessa Kirby – "Cząstki kobiety"

Frances McDormand – "Nomadland"

Carey Mulligan – "Obiecująca. Młoda. Kobieta"



Najlepszy aktor pierwszoplanowy:



Riz Ahmed - "Sound of Metal"

Chadwick Boseman - "Ma Rainey: Matka Bluesa"

Gary Oldman - "Mank"

Steven Yeun - "Minari"

Anthony Hopkins - "Ojca"



Najlepsza aktorka drugoplanowa:



Maria Bakalova - "Kolejny film o Boracie"

Glenn Close - "Elegia dla bidoków"

Olivia Coleman - "Ojciec"

Amanda Seyfried "Mank"

Youn Yuh-jung "Minari"



Najlepszy aktor drugoplanowy:



Sacha Baron Cohen - "Proces siódemki z Chicago"

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Leslie Odom Jr. - "One Night in Miami"

Paul Raci - "Sound of Metal"

Lakeith Stanfield - "Judas and the Black Messiah"



Najlepszy film zagraniczny:



"Na rauszu"

"Better Days"

"Kolektyw"

"The Man Who Sold His Skin"

"Aida"



Najlepszy scenariusz oryginalny:



"Judas and the Black Messiah"

"Minari"

"Obiecująca Młoda Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces siódemki z Chicago"



Najlepszy scenariusz adaptowany:



"Kolejny film o Boracie"

"Ojciec"

"Nomadland"

"One Night in Miami"

"Biały tygrys"



Najlepsze zdjęcia:



"Judas and the Black Messiah"

"Mank"

"Nowiny ze świata" (Dariusz Wolski)

"Nomadland"

"Proces siódemki z Chicago"



Najlepszy montaż:



"Ojciec"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces siódemki z Chicago"



Najlepsze kostiumy:



"Emma"

"Ma Rainey's. Matka Bluesa"

"Mank"

"Mulan"

"Pinokio"



Najlepsza charkteryzacja:



"Emma"

"Elegia dla bidoków"

"Ma Rainey: Matka Bluesa"

"Mank"

"Pinokio"



Najlepszy dźwięk:



"Greyhound"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Sound of Metal"

"Co w duszy gra"



Najlepsza piosenka:



"Fight for You" z filmu "Judas and the Black Messiah"

"Hear my voice" z filmu "Proces siódemki z Chicago"

"Husavik" z filmu "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga"

"lo Si (seen)" z filmu "Życie przed sobą"

"Speak Now" z filmu "One Night in Miami"



Najlepsza muzyka:



"Pięciu braci"

"Nowiny ze świata"

"Co w duszy gra"

"Mank"

"Minari"



Najlepsza scenografia:



"Ojciec"

"Ma Rainey: Matka Bluesa"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Tenet"



Najlepsze efekty specjalne:



"Love and Monsters"

"Niebo o północy"

"Mulan"

"Jedyny i niepowtarzalny Ivan"

"Tenet"



Najlepszy krótkometrażowy film aktorski:



"Feeling Through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"White Eye"



Najlepszy film animowany:



"Naprzód"

"Wyprawa na księżyc"

"Baranek Shaun Film. Farmageddon"

"Co w duszy gra"

"Sekret wilczej gromady"



Najlepszy krótkometrażowy film animowany:



"Burrow"

"Genius Loci"

"If Anything Happens I Love You"

"Opera"

"Yes-People"



Najlepszy film dokumentalny:



"Kolektyw"

"Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych"

"Agent kret"

"Ośmiornica, nauczycielka życia"

"Time"



Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:



"Colette"

“A Concerto Is a Conversation”

“Do Not Split”

“Hunger Ward”

“A Love Song for Latasha”

Relację na żywo z 93. ceremonii wręczenia Oscarów będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl.

