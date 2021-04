Kevin Costner, Richard Gere, Don Johnson i Tom Cruise. To za nimi kiedyś szalały kobiety

Filmy z ich udziałem były kinowymi hitami, a o nich samych marzyły rzesze kobiet. Wystarczy wspomnieć, że „Pretty Woman” z Richardem Gerem do dziś jest jedną z najchętniej oglądanych produkcji z tym aktorem.

Książę z bajki

Miał już duży dorobek filmowy na koncie, ale dopiero rola przystojnego biznesmana w „Pretty Woman” sprawiła, że Gere zdobył wielką sławę. W Hollywood mówi się jednak, że większa od jego sławy jest jednak lista kobiet, którym złamał serce. Wśród nich są Diana Ross, Kim Besinger, czy Cindy Crawford. Gdy skończył 69 lat, wszyscy sądzili, że przestanie interesować się płcią piękną i odda się lenistwu na emeryturze. Nic podobnego. Właśnie wtedy aktor poślubił o 35 lat młodszą aktywistkę, a rok później para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko.

Przystojny glina

Za rolę Sonny'ego Crocketta w „Policjantach z Miami” uhonorowano go Złotym Globem. Ale w latach 80-tych, Dona Johnsona bardziej interesowały imprezy, alkohol i narkotyki. Po latach szalonego życia, w 1999 roku poślubił Kelly Phleger, z którą ma trójkę dzieci. Jak sam twierdzi, dzięki niej pokonał nałóg i stanął na nogi. Gwiazdor pokochał kulturę wietnamską, postanowił więc kupić wyspę, leżącą u wybrzeży Wietnamu i założyć restaurację, serwującą azjatycką kuchnię.

Tańczący z wilkami

Ciężko w to uwierzyć, ale Kevin Costner rozpoczynał swoją karierę od filmów... erotycznych. Długo wyczekiwany przełom mu rola w filmie „Tańczący z wilkami”, za którą otrzymał dwa Oscary i oczywiście „Bodyguard”, gdzie wystąpił u boku Whitney Houston. Jego życie uczuciowe było jednak o wiele stabilniejsze, niż kolegów. Aktor ma na koncie dwa małżeństwa, z czego drugie wciąż trwa i doczekał się szóstki dzieci.

Religijny fanatyk?

Niemal każdy film, w którym wystąpił, był kasowym sukcesem. A wszystko zaczęło się od „Top Gun”. Do przystojnego pilota wzdychały kobiety na całym świecie. W życiu prywatnym Cruise żenił się trzy razy i też trzy razy się rozwodził, a każda z tych pań, była co najmniej tak samo znana, jak on sam: Mimi Rogers, Nicole Kidman i Katie Holmes. Gwiazdor ma oczywiście rzeszę fanów, lecz jego oddanie kościołowi scjentologicznemu sprawiło, że doczekał się równie dużej ilości wrogów.

