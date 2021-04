„Szybcy i wściekli 9”. Jest wyczekiwany zwiastun filmu!

Pierwszy zwiastun filmu pojawił się z okazji Super Bowl 2021 i przyciągnął przed telewizory w USA miliony ludzi. Dziś wytwórnia Universal podzieliła się kolejnym.

Co wiemy o filmie?

„Cypher prosi Jakoba o pomoc w zemście na Domie i jego drużynie” – brzmi krótki opis filmu. O fabule zatem wiadomo niewiele. To co jest pewne, to że w produkcji pojawi się postać z przeszłości Dominica Torreto, czyli jego brat Jakob (w tej roli John Cena). Wróci także Han (Sung Kang), którego nie widzieliśmy już bardzo dawno w filmach z serii.



„F9” wyreżyserował Justin Lin, a scenariusz napisali Chris Morgan i Daniel Casey. W głównych rolach występują Vin Diesel jako Dominic Toretto, Michelle Rodriguez jako Letty Ortiz, Tyrese Gibson jako Roman Pearce oraz Ludacris jako Tej Parker.

Premiera filmu „Szybcy i wściekli 9” / „F9” zaplanowana jest na 25 czerwca.



Ile zarobiły filmy?



Osiem filmów z serii, z których pierwszy na ekrany wszedł w 2001 roku, zarobiło łącznie 5 miliardów dolarów na całym świecie. Najwięcej zarobiła 7. część – 1,5 miliarda dolarów.

