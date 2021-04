Co w maju na kanale FOX? Wraca m.in. „Wojna światów” i „Białe kołnierze”

Z drugim sezonem powróci „Wojna Światów”, gdzie garstka ocalałych ludzi zadaje sobie pytanie o powód ataku pozaziemskiej cywilizacji. Swój dalszy ciąg będzie miała nietypowa współpraca między agentem FBI a fałszerzem w czwartym sezonie „Białych kołnierzy”. Pełna lista nowości poniżej.

„Wojna światów”, sezon 2.



Po serii brutalnych strat garstka ludzi, którzy przeżyli atak obcych, rozpoczyna walkę o odzyskanie planety. Minęło sześć miesięcy od pierwszego ataku. Bill (Gabriel Byrne) szuka odpowiedzi na dręczące go pytania i odkrywa coraz więcej na temat kosmitów. Najbardziej szokujące ze wszystkich odkryć jest niezaprzeczalne podobieństwo między ludźmi i kosmitami, ale Bill nie może znaleźć żadnego racjonalnego wyjaśnienia. Zastanawiający jest fakt, że najbardziej podobna do kosmitów jest Emily (Daisy Edgar-Jones). Ale jaki jest jej dziwny związek z najeźdźcami z kosmosu?

We Francji Catherine (Léa Drucker) i Sophia (Emilie de Preissac) muszą poradzić sobie z nowymi problemami osobistymi. Catherine rzuca się w wir nowego celu: odnalezienia profesora Billa Warda. Walka jest coraz trudniejsza, a niektórzy, by przetrwać skłonni są do podjęcia ekstremalnych środków. Czy ktoś będzie skłonny poświęcić jednego ze swoich, aby ocalić ludzkość?

Poniedziałek 24 maja o godzinie 21:05 (2 odcinki)

Emisja kolejnych odcinków w każdy poniedziałek o godzinie 21:05



„White Collar: Biały kołnierzyk”, sezon 4.



Uroczy Neal Caffrey (Matt Bomer), jeden z najzdolniejszych fałszerzy na świecie, współpracuje z agentem FBI Peterem Burkiem (Tim DeKay) przy rozwiązywaniu najtrudniejszych przestępstw ze swojej branży. Już w pierwszym odcinku czwartego sezonu nie zabraknie emocji. Tym razem na egzotycznej, odległej wyspie, Peter musi ścigać się z czasem, aby odnaleźć Neala i Mozziego, zanim bezwzględny łowca nagród złapie Neala i wsadzi go na dobre za kratki.



Premiera: piątek 21 maja o godzinie 11:55



„Asy wywiadu”



Dla fanów komedii szpiegowskich FOX przygotował nowy serial z Davidem Schwimmerem w roli w agenta specjalnego! Pracujący dla Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA Jerry zostaje wysłany do Wielkiej Brytanii, by pomóc w walce z cyberprzestępczością. Arogancki Amerykanin nie jest jednak dobrze odbierany przez nowych współpracowników. Za wyjątkiem Josepha (Nick Mohammed), analityka komputerowego, który jest zafascynowany Jerrym. Razem ze swoim nowym kompanem Jerry próbuje odnaleźć cyberterrorystę, wprowadzając nieco chaosu do skostniałej brytyjskiej instytucji.



Pierwsze dwa odcinki pojawią się w sobotę 8 maja o godzinie 18:20



„Assassin's Creed”



Dzięki przełomowej technologii Callum Lynch doświadcza przygód swojego przodka, asasyna Aguilara, żyjącego w XV-wiecznej Hiszpanii. Wkrótce podejmuje walkę z potężnymi templariuszami.

Premiera: 3 maja o godzinie 18:45



„Sierżant Bilko”



Sierżant Bilko dorabia do żołdu prowadząc gry hazardowe. Gdy na inspekcję do koszar przybywa jego dawny rywal, on i podwładni robią wszystko, by ich nielegalne występki nie ujrzały światła dziennego.

Premiera: 8 maja o godzinie 19:20



„Edtv”



W ramach poprawy oglądalności telewizja TrueTv postanawia transmitować na żywo życie Eda Pekurny'ego.

Premiera: 9 maja o godzinie 19:05



„Maska”



Stanley Ipkiss, nudny urzędnik bankowy, znajduje w rzece maskę. Gdy ją zakłada, staje się niezniszczalny, uwodzicielski i pewny siebie.

Premiera: 15 maja o godzinie 19:20



„Człowiek w ogniu”



Amerykanin po przejściach podejmuje się w Meksyku ochrony kilkuletniej córki bogatego biznesmena.

Premiera: 15 maja o godzinie 21:20



„Szalona noc”



Nowo przybyła do Los Angeles rodzina spotyka w parku tajemniczą trójkę ludzi. Wraz z upływem nocy familijna zabawa staje się coraz bardziej interesująca.

Premiera: 23 maja o godzinie 21:25



„Przeboje i podboje”



Właściciel sklepu muzycznego wspomina kolejne zawody miłosne.

Premiera: 23 maja o godzinie 19:05



„Ślubne wojny”



Najlepsze przyjaciółki wychodzą za mąż w tym samym dniu. Każda z nich stara się, by jej wesele było idealne.

Premiera: 16 maja o godzinie 19:05

W maju w FOX Comedy czekają premiery animowanych seriali. Na ekranie z nowymi odcinkami pojawią się: „Simpsonowie”, „Futurama”, „Głowa rodziny”, „Spoza układu”, „Duncanville” i „Bob’s Burgers”.

