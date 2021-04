Skandal w „Hotelu Paradise”. Internauci domagają się usunięcia jednej z uczestniczek show

Miłosne zawirowania, pakty i konspiracje. „Hotel Paradise” wciąż dostarcza widzom wiele emocji. Teraz jednak nie chodzi już o spiskowanie wobec innych uczestników, a złamanie regulaminu. Internauci zarzucają jednej z mieszkanek rajskiego hotelu, że udawała singielkę.

Ola nie jest singielką?

Podczas jednego z ostatnich odcinków pokazana została rozmowa między Luizą a Olą. Druga z nich wyznała przyjaciółce, że czeka na wejście do programu swojego kolegi. Dziewczyna opowiadała, że ten miał już bilet i nie wie dlaczego nie zawitał jeszcze w hotelu. Stwierdziła nawet, że jeśli chłopak się nie zjawi, to ona opuści program. – Jak on nie przyleci, to ja out. Bez niego się tutaj nie utrzymam – powiedziała Luizie. Widzowie wywnioskowali, że Ola nie była zainteresowana dotychczas żadną relacją w „Hotelu Paradise”, bo czekała na wejście swojego chłopaka.

Oburzeni internauci

W sieci zawrzało. Internauci nie kryli irytacji takim zachowaniem. „Dziwię się, że produkcja o tym wiedziała i nic z tym nie zrobiła” , „Jeżeli produkcja dopuści do tego, że do programu wejdzie partner lub bliski znajomy jednej z uczestniczek, to wszyscy powinni zbojkotować ten program” – czytamy w komentarzach na instagramowym profilu reality show. Inni uważają z kolei, że Ola złamała zasady i powinna ponieść konsekwencje. „Ona teraz powinna wylecieć z programu, ale karnie, za to, co powiedziała i za to, że udawała singielkę!” – piszą internauci. Na razie ani prowadząca show Klaudia El Dursi, ani produkcja „Hotelu Paradise” nie zabrała głosu w tej sprawie.

Czytaj też:

Uległ wypadkowi na planie show TVN 7, zbiera na leczenie. „Sytuacja jest bardzo ciężka”