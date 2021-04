Rafał Brzozowski nie przejmuje się krytyką „The Ride”. Uważa, że utwór może podbić Europę

Choć „The Ride” znalazł się na czele listy najbardziej nielubianych utworów Eurowizji 2021, to Rafał Brzozowski nie traci wiary. Muzyk twierdzi, że jego piosenka spodobała się zagranicznym mediom.

Utwór Brzozowskiego hitem w Europie?

– „The Ride” jest piosenką, która ma szansę podbić Europę, bo nie dość, że jest dynamiczna i ekspresyjna, to jest tam powtarzalny refren, który łatwo zapamiętać – opowiada artysta w wywiadzie dla Radia Zet. Zapewnia także, że jego opinię podzielają też media, choć nie w naszym kraju. – Rozmawiałem z wieloma dziennikarzami z różnych państw i ta piosenka się podoba. Dziwne jest to, że w Polsce jest na nią hejt, a za granicą nie – stwierdza Brzozowski.

Brzozowski zaprzecza plotkom

Gdy ogłoszono, że to Rafał Brzozowski będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2021, pojawiły się insynuacje, że za tą decyzją stoi Jacek Kurski, którego rzekomym pupilem jest właśnie piosenkarz. – To są bzdury i plotki podkręcane, żeby podgrzać tę całą sytuację – oburza się muzyk i zapewnia, że prezes TVP nie odpowiada za nominacje do konkursu. – Jest specjalna komisja powołana, sztab ludzi, który pracuje przy Eurowizji i to oni wybierają i sami się odzywają do poszczególnych artystów – tłumaczy Brzozowski.

