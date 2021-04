Rusin oburzona wyrokiem TK ws. Bodnara. „Widok prokuratora stanu wojennego...”

Sposób, w jaki Adam Bodnar został odsunięty ze stanowiska, oburzył Kingę Rusin. Była gwiazda TVN postanowiła podzielić się z fanami swoją opinią i wezwać kolegów do większego zaangażowania w sprawy Polski.

Rusin krytykuje TK

„W Polsce wykorzystuje się tragedię pandemii do odwrócenia uwagi i dorzyna się kolejną instytucję demokratycznego państwa prawa. Zgodnie z wolą rządzących nastąpi upadek niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich”– pisze na Instagramie Rusin.

Równie mocno dziennikarkę oburza fakt, że w skład Trybunału Konstytucyjnego, który podjął tę decyzję, wchodzi Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. „Widok prokuratora stanu wojennego, musztrującego niezależnego rzecznika obywateli, broniącego na co dzień resztek państwa prawa, przejdzie do historii hańby” – czytamy we wpisie Rusin.

instagram

Dziennikarka wzywa do działania

Sama może się pochwalić ponad 500 tysiącami obserwatorów, dlatego wie, że jej słowa trafią do ogromnej ilości ludzi. Teraz chciałaby, by inni influencerzy poszli jej śladem. „Prośba do osób, które mają setki tysięcy, a nawet miliony obserwatorów i nie jest im wszystko jedno, żeby mocniej angażowały się publicznie w sprawy obywatelskie” – pisze Rusin.

Jej wpis spotkał się z dużym odzewem fanów. „Dobrze, że takie osoby, jak Pani mają rzesze fanów i docierają do ludzkich umysłów” – skomentowała słowa dziennikarki jedna z jej obserwatorek.

