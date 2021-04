Patrizia Gucci rozczarowana filmem „House of Gucci” Ridleya Scotta. „Mówię w imieniu rodziny”

W internecie zachwyty, media społecznościowe pełne zdjęć z planu, na kalendarzach fanów oznaczona czerwonym markerem data listopadowej premiery. A w rodzinie Gucci? Sporo wątpliwości i przykrych słów pod adresem filmowców. Patrizia, Jedna z kuzynek Maurizio, w rozmowie z Associated Press wyraziła „rozczarowanie” przygotowywanym dziełem. Jak podkreślała, „mówiła w imieniu całej rodziny”.

Patrizia Gucci: Jest pewna granica, której nie można przekroczyć

– Oni kradną tożsamość rodziny, aby osiągnąć zysk, aby zwiększyć dochody Hollywood... Nasza rodzina ma tożsamość, prywatność. Możemy rozmawiać o wszystkim, ale jest pewna granica, której nie można przekroczyć – zwracała uwagę Patrizia Gucci. Jej zarzuty dotyczyły nie tylko oparcia scenariusza na rzekomo nierzetelnej książce Sary Gay Forden z 2001 roku „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”.

Patrizia ubolewała też nad obsadą filmu. Nie podoba jej się przede wszystkim Al Pacino w roli Aldo Gucciego. – Mój dziadek był bardzo przystojnym mężczyzną, jak wszyscy Guccis. Był bardzo wysoki, miał niebieskie oczy i był bardzo elegancki. Gra go Al Pacino, który już nie jest zbyt wysoki, a zdjęcie pokazuje go jako grubego, niskiego, z bokobrodami, naprawdę brzydkiego. Wstyd, bo w ogóle go nie przypomina – podkreślała.

Obsada i data premiery „House of Gucci”

Na jakiekolwiek zmiany w filmie jest już raczej za późno, a fani kina mimo tych zastrzeżeń ostrzą sobie zęby na prawdziwy hit. Oprócz Adama Drivera i Lady Gagi w rolach głównych, w „House of Gucci” zobaczymy też Jeremy'ego Ironsa, jako ojca Maurizio, Rodolfo Gucciego. Zagrają również Al Pacino, Jack Huston czy Reeve Carney.

Scenariusz napisał Roberto Bentivegna na podstawie książki Sary Gay Forden „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”. Za kamerą stanie reżyser Ridley Scott. Premiera obrazu wyznaczona jest wstępnie na 24 listopada 2021 roku.

Czytaj też:

„House of Gucci”. Lady Gaga i Adam Driver jako znany projektant i jego żona na zdjęciach z planu