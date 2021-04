Morderca Andrzeja Zauchy pracuje dla Telewizji Polskiej. Yves Goulais jest scenarzystą popularnego serialu

Niemal 30 lat temu Yves Goulais zastrzelił Andrzeja Zauchę i śmiertelnie ranił swoją żonę Zuzannę Leśniak, która miała romans z piosenkarzem. Mężczyzna sam zgłosił się na policję i został skazany na 15 lat więzienia. Na wolność wyszedł przed czasem i zmienił imię i nazwisko. Teraz pracuje dla Telewizji Polskiej.

Żałuje, że zabił

– Chciałbym cofnąć czas i zmienić to, co się stało. Tak się niestety nie da. To będzie zawsze we mnie siedziało – wyznał w rozmowie z Wirtualną Polską reżyser. – Nie czuję się ofiarą. Ja żyję, a Zuzanna i Andrzej nie. Dopiero niedawno zrozumiałem, że ja, normalny człowiek, jeżdżący do szpitali z pomocą charytatywną, nagle stałem się potworem. Potem czułem się winny i pobyt w więzieniu mnie uratował – powiedział wówczas. Goulais przyznał, że zazdrość zabrała mu rozum, a kara 15 lat odebrania wolności była niska. To był jedyny wywiad, jakiego udzielił po opuszczeniu więzienia.

Nowe życie zabójcy Zauchy

Po opuszczeniu więzienia Goulais zmienił imię i nazwisko i zaczął pisać scenariusze. Przez jakiś czas współpracował ze stacją TVN przy serialu „Kryminalni”. Potem długo szukał miejsca, gdzie byłby oceniany za swoją pracę, a nie wydarzenia z przeszłości. Szczęście w końcu się do niego uśmiechnęło. Dwa lata temu Prezes TVP zaprosił go do współpracy. Dziś Goulais jest scenarzystą popularnego serialu „Leśniczówka”.

