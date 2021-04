„Władca Pierścieni” Amazona pochłonie fortunę! To będzie najdroższy serial w historii

Do tej pory mówiono w branży, że Amazon Pride Video, który odpowiada za produkcję historii Jedynego pierścienia, miał przeznaczyć około 500 milionów dolarów na dwa pierwsze sezony serialu. Według „Hollywood Reporter” stawka się zmieniła, a informacje te potwierdza Stuart Nash, Minister Rozwoju i Turystyki Nowej Zelandii, gdzie kręcony jest serial.

Najdroższy serial świata

– Mogę powiedzieć, że Amazon ma wydać jakieś 650 milionów dolarów na sam pierwszy sezon. To jest coś fantastycznego. To będzie największy serial w historii – stwierdził minister Nash. 650 milionów dolarów nowozelandzkich to mniej więcej 465 milionów dolarów amerykańskich. Oznacza to, że pierwotnie zakładana stawka już się podwoiła. Tymczasem cała trylogia filmowa „Władcy Pierścieni” kosztowała ówczesnych producentów 281 milionów dolarów.

Władze Nowej Zelandii potwierdzają także, że podpisana została umowa na 5 sezonów serialu. Serial ma rozgrywać się wiele lat wcześniej, niż znane nam filmy. Wśród aktorów zobaczymy między innymi Roberta Aramay, znanego z „Gry o tron” i Nazanin Boniadi, która zasłynęła jedną z głównych ról w filie „Ben–Hur”.

Czytaj też:

Spotkanie po latach obsady „Władcy Pierścieni” i twórców filmowej trylogii. Pokazali wspólne tatuaże!