„Szkoła dla elity” powraca. Stylowe zdjęcia promują czwarty sezon

Jeżeli już nie możecie doczekać się kolejnej odsłony „Szkoły dla elity”, to materiały wydane właśnie przez Netfliksa jeszcze spotęgują waszą niecierpliwość. Zdjęcia stylizowane na album szkolny, a przypominające bardziej okładki magazynów, przypominają sylwetki bohaterów serialu. Trzeba przyznać, że prezentują się oni znakomicie.



Serial, którego twórcami są Carlos Montero i Dario Madrona, jest jedną z najpopularniejszych hiszpańskich produkcji Netfliksa. Według Deadline, w ubiegłym roku „Szkołę dla elity” oglądano w 20 mln gospodarstw domowych. Serial opowiada o życiu nastolatków w Las Encinas, ekskluzywnej szkole w Hiszpanii.

„Szkoła dla elity” – kiedy czwarty sezon?



W poniedziałek 12 kwietnia Netflix w końcu ujawnił tak oczekiwaną przez fanów produkcji datę premiery czwartego sezonu. Nowe odcinki „Szkoły dla elity” będzie można oglądać od 18 czerwca.

„Szkoła dla elity” – obsada

W 3. sezonie serialu wielu bohaterów stanęło przed wyborem dalszej ścieżki rozwoju – część z nich wyjechała na studia do innych krajów. Z produkcją pożegnała się część obsady, w tym Danna Paola (Lu), Ester Exposito (Carla), Jorge Lopez (Valerio), Mina El Hammani (Nadia) i Alvaro Rico (Polo). Widzowie będą mogli jednak obejrzeć dalsze losy bohaterów granych przez: Itzana Escamillę (Samuel), Miguela Bernardeau (Guzman), Omara Ayuso (Omar), Aróna Pipera (Ander), Georginę Amorós (Cayetana) i Claudię Salas (Rebeca).

W rozmowie z hiszpańskim magazynem „Hola” Omar Ayuso i Itzan Escamilla poinformowali, że czwarty sezon będzie ostatnim dla serialowych Omara i Samuela. – To jak chęć rzucenia nałogu, za którym jesteśmy pewni, że będziemy tęsknili. To jak chodzenie do szkoły: codziennie budujemy tam relacje i później tęsknimy za tym, nawet jeżeli chcemy pójść dalej – powiedział Escamilla.

