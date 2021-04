18 kwietnia Kourtney Kardashian, amerykańska celebrytka i biznesmenka, znana z reality show „Z kamerą u Kardashianów” (ang. „Keeping Up With the Kardashians”), obchodziła swoje 42. urodziny. Założycielka Posh pochwaliła się zdjęciami z imprezy na swoim Instagramie. Pokazała także prezenty, które otrzymała m.in. od swojego chłopaka Travisa Barkera.

Na swoim InstaStory Kourtney Kardashian zaprezentowała masywną kompozycję kwiatową, którą otrzymała od swojego 45-letniego partnera Travisa Barkera, muzyka Blink 182. „Tulipany i gardenie to moje ulubione kwiaty. Cały mój dom pachnie pysznie” - napisała celebrytka, pokazując zdjęcia wielkiej instalacji. Tej samej nocy para udostępniła także zdjęcia ze wspólnego świętowania wyjątkowego dnia. Brali w nich udział oprócz nich m.in. Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner i Kendall Jenner. Travis Barker udostępnił kilka zdjęć z Kourtney Kardashian, pisząc w komentarzu do nich: „Kocham cię! Jesteś błogosławieństwem dla tego świata. Wszystkiego najlepszego” . Wszystkie fotki ze świętowania 42. urodzin Kourtney Kardashian możecie obejrzeć w naszej galerii. Kim jest Kourtney Kardashian? Kourtney Kardashian znana jest szerokiej publiczności z udziału w reality show „Z kamerą u Kardashianów”. Jej matką jest Kris Jenner, a ojcem zmarły w 2003 roku adwokat Robert Kardashian, znany ze sprawy O.J. Simpsona. Celebrytka ma trójkę dzieci ze swoim byłym parterem Schottem Disickiem: Masona Dasha, Penelope Scotland Disick oraz Reigna Astona. Czytaj też:

Kourtney Kardashian obchodziła 42. urodziny. Tak świętowała z rodziną i Travisem Barkerem Galeria: