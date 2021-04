Gildia Reżyserów Polskich przeniesie się do Fabryki Norblina. Będzie nowe kino

Gildia zmieni swoją dotychczasową siedzibę z ul. Chełmskiej 21, gdzie znajdują się studia filmowe, a także mająca ponad 70-letnią tradycję Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Jej członkowie będą teraz między innymi współtworzyć ofertę kulturalną nowopowstającego w Fabryce Norblina kina. Jak zapowiadają, będzie to centrum kulturalne, obfitujące w różnorodne wydarzenia filmowe i artystyczne, a dla reżyserów stanie się to miejscem codziennej pracy i spotkań z widzami. Planowane są m.in. prelekcje mistrzowskie z reżyserami i wybitnymi postaciami świata kinematografii, premiery kinowe z panelami dyskusyjnymi, retransmisje ważnych wydarzeń oraz uroczyste gale branżowe.

– To dla nas ważny moment – w nowym miejscu będziemy tworzyć kino nie tylko tak, jak robiliśmy to do tej pory. Chcemy kreować miejsce do twórczej dyskusji o filmie i szeroko pojętej sztuce z różnorodnymi środowiskami. Mamy nadzieję, że jako największa w Polsce organizacja zrzeszająca reżyserów filmowych będziemy czerpać wiele kreatywnej energii z codziennych spotkań z innymi artystami, obecnych w przestrzeni Fabryki, a także stworzymy miejsce, którego działalność będzie miała istotny wpływ na obraz środowiska filmowego w Polsce – komentuje Agnieszka Holland, reżyserka filmowa i honorowa przewodnicząca Gildii Reżyserów Polskich.

Gildia Reżyserów Polskich

Gildia Reżyserów Polskich to związek zawodowy, zrzeszający ponad 200 osób – utytułowanych twórców filmowych. Działa od 2013 roku. Został założony z inicjatywy najbardziej znanych i cenionych polskich reżyserów filmów fabularnych, m. in. Wojciecha Smarzowskiego, Krzysztofa Krauze i Agnieszki Holland. Współpraca z tą organizacją to kolejny etap budowania strategii zrewitalizowanej Fabryki Norblina, gdzie kultura i sztuka będzie odgrywać jedną z kluczowych ról.

