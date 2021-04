Córka Anny Samusionek jest już dorosłą kobietą. Angelika chce iść w ślady mamy i zdaje do łódzkiej filmówki

Wiele dzieci sławnych rodziców idzie w ich ślady. Maciej Stuhr, Antoni Królikowski, Zofia Zborowska, czy Maria Seweryn to tylko niektórzy z nich. Teraz do tego grona dołącza także córka Anny Samusionek. Angelika jednak zamierza pracować po drugiej stronie kamery.

Córka Anny Samusionek chce pracować w telewizji

– Wybiera się na produkcję filmową i telewizyjną, więc jest już pełna napięcia, bo za chwilę matura w dość szczególnej sytuacji, po półtora roku nauki zdalnej – zdradziła Anna Samusionek w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Aktorka oczywiście niepokoi się o wyniki matury i egzaminów córki, ale stara się myśleć pozytywnie. – Nie będzie to łatwe, ale trzymam kciuki i wierzę w powodzenie – stwierdziła serialowa Ilona z „Na Wspólnej”. Dziś gwiazda i Angelika mają ze sobą świetny kontakt, jednak nie zawsze tak było.

Walka o dziecko

Dzieciństwo Angeliki nie należało do łatwych. Anna Samusionek i jej były mąż Krzysztof Zuber toczyli ostrą batalię o opiekę nad dzieckiem. To była bardzo medialna sprawa. Aktorka oskarżała męża o przemoc, on zaś twierdził, że Samusionek jest złą matą. Wojna rodziców sprawiła, że w 2013 roku Angelika trafiła do domu dziecka, a później do rodziny zastępczej. Ostatecznie dziewczyna trafiła pod kuratelę ojca. Odbudowanie relacji z matką zajęło jej sporo czasu. Dzisiaj znowu są sobie bliskie.

