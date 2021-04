10 lat od pierwszego odcinka „Gry o tron”. Garść ciekawostek o serialu

Na przestrzeni ostatniej dekady ta bijąca rekordy oglądalności produkcja zyskała status najpopularniejszego i jednego z najbardziej wyróżnianych seriali w historii. Co działo się za kulisami? Ilu nagród doczekała się produkcja? Przeczytajcie ciekawostki na temat „Gry o tron”.

Masa nagród



Wszystkie osiem sezonów „Gry o tron” otrzymało szereg nagród i nominacji, w tym 160 nominacji do nagrody Emmy, z czego zdobyło aż 59 statuetek, a także 8 nominacji do Złotych Globów i jedną statuetkę.



Tyrion Lannister najczęściej wyróżniany

Najczęściej wyróżnianą kreacją aktorską była rola Tyriona Lannistera, w którą wcielił się Peter Dinklage. Otrzymał za nią m.in. Złoty Glob i 4 statuetki Emmy, a nominowany był do tej nagrody za występ w każdym sezonie. Wyróżniono go także kilkudziesięcioma innymi nominacjami do różnych nagród. Aktor początkowo nie chciał zgodzić się na udział w projekcie ze względu na gatunek serialu, który mu nie odpowiadał.





430 planów filmowych, 8,5 mln godzin pracy



Produkcja tego jednego serialu, składającego się z 73 odcinków, zajęła ponad 8,5 miliona godzin pracy, w trakcie których wykorzystano ponad 57.300 rekwizytów, stworzono ponad 43250 efektów specjalnych i ponad 7280 kostiumów. Sceny kręcono na ponad 430 planach, na który pracowało ponad 2000 osób i zagrało ponad 700 aktorów.



W ilu krajach kręcone były zdjęcia do „Gry o tron”?

Zdjęcia do „Gry o tron” kręcone były w dziesięciu krajach – w Irlandii Północnej, Irlandii, Maroku, na Malcie, w Hiszpanii, Chorwacji, Islandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Szkocji.





Jeden aktor, pięć ról



Jeden z aktorów, Ian Whyte, wcielił się w aż pięciu różnych bohaterów w serialu. Wystąpił w roli: białego wędrowca (sezony 1 i 2), Gregore'a Clegane'a (sezon 3), olbrzyma Dongo (sezony 3 i 4), Wun Wuna (sezony 5 i 6) oraz bezimiennego olbrzyma, którego finalnie zabija Lyanna Mormont (sezony 7 i 8).



Wzruszony Jon Snow

Kit Harrington (Jon Snow) nie miał zwyczaju zapoznawania się ze scenariuszami kolejnych sezonów „Gry o tron” przed pierwszym wspólnym czytaniem z pozostałą częścią obsady, przez co zdarzało mu się wzruszać i płakać w trakcie czytania.





Hodor i Bran



Aż do swojej ekranowej śmierci, Kristian Nairn (Hodor) przez cały serial nosił na plecach Isaaca Hempsteada Wrighta (Bran Stark). Chociaż zdjęcia do pierwszego sezonu rozpoczęły się, gdy młody aktor miał zaledwie 9 lat, dla Nairna największym wyzwaniem okazała się nie tyle rosnąca z czasem waga młodego kolegi, co fakt, że Isaac w kółko nucił mu do ucha piosenki z animacji Spongebob.



Kolacja z producentami

Na planie zdjęciowym krążyła plotka, że gdy ktoś z głównej obsady miał pożegnać się z serialem, zapraszany był przez producentów, Davida Benioffa i D. B. Weissa, na kolację. Aktorzy żartowali, że wystarczy nie przyjmować tego zaproszenia, żeby jego postać dalej żyła.





Eyeliner



Podczas kręcenia pierwszego sezonu serialu w Belfaście Jason Momoa (Khal Drogo), nieprzyzwyczajony jeszcze pod koniec dnia zdjęciowego do zmywania swojego makijażu filmowego, pojawił się w jednym z pubów w eyelinerze, wzbudzając tym kilka niewybrednych komentarzy.



Muzycy w „Grze o tron”

W ciągu wszystkich sezonów w na planie serialu pojawiło się gościnnie wielu muzyków, w tym m.in. Ed Sheeran, członkowie zespołu Mastodon – Brann Dailor, Bill Kelliher i Brent Hinds, perkusista Coldplay – Will Champion, członkowie zespołu Sigur Ros – Jónsi, Georg Hólm – Ágúst Ævar Gunnarsson, Chris Stapleton, wokalista Snow Patrol – Gary Lightbody czy zespół Of Monsters and Men (Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, Ragnar Þórhallsson, Brynjar Leifsson, Kristján Páll Kristjánsson i Arnar Rósenkranz Hilmarsson).



Na fanów produkcji, którzy chcieliby poznać więcej zakulisowych historii, a także wspomnień aktorów z czasów kręcenia poszczególnych sezonów, w serwisie HBO GO czeka dwuczęściowy program „Gra o tron: Spotkanie z członkami ekipy” – prowadzenie Conan O'Brien. To zarejestrowane z udziałem publiczności na żywo specjalne spotkanie w Belfaście z obsadą serialu, którego gospodarzem był zdobywca nagrody Emmy Conan O'Brien. W programie udział wzięli m.in. Kit Harrington, Emilia Clarke, Sophie Turner, Peter Dinklage, Sean Bean, Jason Momoa czy Mark Addy oraz wielu innych artystów.

O czym jest serial „Gra o tron”?

Amerykański serial stworzony przez D.B. Weissa i Davida Benioffa to adaptacja sagi „Pieśń lodu i ognia” autorstwa George’a R.R. Martina. Akcja produkcji rozgrywa się na kontynencie Westeros, na którym znajduje się Siedem Królestw. Fabuła pierwszej serii toczy się wokół losów Eddarda „Neda” Starka władającego Północą z twierdzy Winterfell oraz jego bliskich. Dalsze sezony ukazują przygody dzieci Starka, który ginie w pierwszej serii. Jednym z głównych bohaterów jest nieślubny syn Eddarda, Jon Snow, a pierwsze skrzypce krają również Lannisterowie oraz Daenerys Targaryen, nazywana „Matką smoków”.

