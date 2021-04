Aneta Kręglicka przeszła metamorfozę. Fani zachwyceni nową fryzurą byłej Miss Świata

Jak dotychczas, jest jedyną Polką, której udało się uzyskać tytuł Miss Świata. Patrząc na Anetę Kręglicką, aż trudno uwierzyć, że było to aż 32 lata temu. Była modelka wciąż zachwyca nienaganną figurą i urodą. Słynąca z długich blond włosów celebrytka, pokazała się w sieci z nowej fryzurze

Metamorfoza Kręglickiej

Żaden z fanów nie widział dotychczas byłej Miss Świata w burzy krótkich, blond włosów. „Takiej raczej mnie nie znacie, z natury jestem zakręcona. Takie jest moje domowe i wakacyjne emploi. Inne, to proste włosy z grzywą lubianą, ale też czasami krytykowaną. Pytanie, dlaczego zakrywa pani zawsze jedno oko pojawi się pewnie jeszcze nie raz. No cóż, sceptyków już uprzedzałam, że w tej kwestii nic się nie zmieni, muszą się przyzwyczaić, bo ja tak lubię i już..”. – napisała pod postem Kręglicka.

Jej obserwatorom bardzo spodobał się nowy wizerunek celebrytki. „Pięknie pani w tej fryzurze”, „Bardzo delikatnie, młodzieńczo. Bardzo pasuje do pani filigranowej urody” , „Ślicznie ci w tych zakręconych, ale w prostych też”, „Pięknej kobiecie we wszystkim do twarzy” – komentowali pod zdjęciem Kręglickiej.

