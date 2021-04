Maj pełen hitów na Sundance TV. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

Na kanale premierowo pojawi się dokument „Harry Benson: Shoot First”, opowiadający o wybitnym fotografie, którego kariera rozpędziła się dzięki Beatlesom. Zobaczyć będziemy mogli także nominowany do Oscara film dokumentalny „RBG”, ukazujący niezwykłą historię najbardziej znanej sędzi Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i ikony popkultury – Ruth Bader Ginsburg. Na kanale wyemitowany zostanie również ekscentryczny komediodramat „Cytryna” o mężczyźnie biernie obserwującym rozpad swojego życia. Pojawi się też przedstawiciel kina europejskiego – belgijski film „Premier”, ukazujący przywódcę rządu postawionego przed dramatycznym wyborem, mogącym zachwiać globalnym układem sił.

„Harry Benson: Shoot First” – 10 maja o 22:00

Dokument przedstawia bogatą karierę znanego fotografa Harry’ego Bensona, któremu sławę przyniosły zdjęcia z pierwszej podróży Beatlesów do Stanów Zjednoczonych w 1964 roku. Benson miał nieograniczony dostęp do zakulisowego życia Beatlesów i wykonał jedne z najbardziej żywych i intymnych portretów najpopularniejszego zespołu w historii.



Jego bogate portfolio zawiera także kultowe zdjęcia Winstona Churchilla, Bobby'ego Fischera, Muhammada Alego, Grety Garbo, Michaela Jacksona czy Martina Luthera Kinga Jr. Sfotografował również zamach na Roberta F. Kennedy’ego. Jego prace pojawiały się w takich tytułach jak Life, Vanity Fair i The New Yorker.



Pomimo swojego wieku, 86-letni fotograf-pracoholik nie zamierza zwalniać tempa.



Reżyseria: Matthew Miele & Justin Bare





„RBG” – 11 maja o 22:00



Ruth Bader Ginsburg, sędzia Sądu Najwyższego USA, zostawiła po sobie przełomową spuściznę prawniczą, stając się jednocześnie i nieoczekiwanie ikoną popkultury. Jej wyjątkowa droga do Sądu Najwyższego nie była znana szerszej publiczności, ani nawet niektórym z jej największych fanów – aż do teraz.



Dokument „RBG” został uznany przez National Board of Review za najlepszy film dokumentalny 2018 roku, był także nominowany do kilku innych nagród, w tym BAFTA w kategorii Najlepszy film dokumentalny. Film zdobył również nominacje do Oscara® w kategoriach Najlepszy film dokumentalny i Najlepsza piosenka oryginalna („I'll Fight").



Reżyseria: Julie Cohen, Betsy West

Występują: Ruth Bader Ginsburg, Jane Ginsburg, James Steven Ginsburg, Nina Totenberg, Clara Spera, Gloria Steinem



„Cytryna”



Isaac Lachmann to człowiek żyjący na równi pochyłej, sparaliżowany przez przeciętność życia. Jego kariera zmierza donikąd. Dziewczyna, z którą spędził 10 lat, odchodzi od niego. Nie pomaga mu w tym jego apodyktyczna rodzina.



Co takiego zrobił, że zasłużył sobie na takie życie? Wszystko miało potoczyć się zupełnie inaczej. Isaac Lachmann miał wielkie marzenia, a teraz jest tylko biernym obserwatorem swego rozpadającego się życia.



Reżyseria: Janicza Bravo

Występują: Brett Gelman, Judy Greer, Michael Cera, Shiri Appleby, Fred Melamed, Rhea Perlman



„Premier” – 25 maja o 22:00



Belgijski premier zostaje uprowadzony w drodze na ważne spotkanie. Dowiaduje się również, że jego żona i dzieci zostali pojmani jako zakładnicy. Jeśli chce zobaczyć ich żywych, musi zabić osobę, z którą ma się spotkać tego samego dnia. A tą osobą jest nie kto inny, jak... prezydent Stanów Zjednoczonych.



Reżyseria: Erik Van Looy

Występują: Koen De Bouw, Tine Reymer, Charlotte VandermeerschCzytaj też:

„Gra o tron” – trudny quiz z serialu. Tylko dla prawdziwych fanów!