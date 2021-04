Julia Wróblewska opowiedziała o swojej chorobie. „Cierpię na zaburzenia osobowości”

Zadebiutowała rolą Michaliny w komedii romantycznej „Tylko mnie kochaj”, gdy miała zaledwie 8 lat. Później występowała w serialach i programach rozrywkowych. Od jakiegoś czasu zaś o Julii Wróblewskiej jest głośno za sprawą poruszanego przez nią tematu chorób psychicznych.

Chorzy psychicznie są stygmatyzowani

Młoda aktorka nie chce powiedzieć na jaką dokładnie chorobę cierpi, bo obawia się reakcji ludzi. – Są różne zaburzenia, różne choroby i nie wszystko to depresja. To dopiero stygmatyzacja. Ja cierpię na zaburzenie osobowości. Nie mówię jeszcze jakie, bo to zaburzenie jest stygmatyzowane – wyznała Wróblewska w „Dzień dobry TVN”. Jak sama mówi, przez swoją chorobę jest bardzo niestabilna emocjonalnie. – Mogę być w świetnym humorze, a za chwilę ryczeć, nie wiadomo dlaczego – opowiadała.

Wróblewska wstydziła się choroby

– Kiedy dowiedziałam się o mojej diagnozie, wstydziłam się tego. Chodziłam po cichu do psychologa i psychiatry –wspominała gwiazda i przyznała, że potrzebowała czasu, by zrozumieć, że z takimi problemami jak ona, boryka się wiele osób. Dlatego teraz chce jak najczęściej poruszać ten temat. – Mało się o tym mówi, mało osób pokazuje, jak to jest żyć z czymś takim i, że to nie zawsze jest takie, na jakie wygląda – tłumaczyła celebrytka.

