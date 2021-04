„Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”. Jest zapowiedź nowego filmu Marvela

Z powodu pandemii koronawirusa, fani Marvela musieli na to długo czekać. Wszystko wskazuje jednak na to, że 2021 rok będzie kluczowym dla franczyzy i samych widzów. W sieci zadebiutowały właśnie teaser i plakat filmu „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” (ang. „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”). To pierwsza adaptacja komiksu, w której dominują azjatyccy superbohaterowie.

Film „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” wyreżyserował Destin Daniel Cretton, weteran kina niezależnego, którego kinomaniacy kojarzyć mogą z obrazami „Tylko sprawiedliwość”, „Szklany zamek” czy „Przechowalnia numer 12”. W obsadzie „Shang-Chi” zobaczymy m.in.: Simu Liu jako Shang-Chi, Tony'ego Leunga jako Mandarina, a także Awkwafinę, Ronny'ego Chienga i Michelle Yeoh. Oczekuje się, że rola Simu Liu w filmie będzie jego przełomem, chociaż aktor lubiany jest także ze swojej kreacji w serialu CBC „Kim's Convenience”. Chociaż wcześniej pojawił się m.in. w „Pacific Rim” Guillermo del Toro, nigdy wcześniej nie odegrał tak znaczącej dla całego filmu roli, jak w „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”. Równocześnie będzie to pierwszy azjatycki główny bohater w filmach Marvel Cinematic Universe. Zobaczcie pierwszy teaser produkcji. Shang-Chi – co wiemy o bohaterze? Shang-Chi został wychowany na zabójcę przez swojego ojca. Został także poddany eksperymentom alchemicznym, a podczas snu był podłączony do wirtualnej rzeczywistości. W końcu zdał sobie jednak sprawę z tego, jak złym człowiekiem jest jego ojciec Fu Manchu i sfingował swoją śmierć. Później zaczął atakować różne jednostki zbrodniczego imperium swojego ojca i sprzymierzył się z jego wrogiem. W komiksach Marvela jako osobny bohater zaczął pojawiać się w 1983 roku. twitter „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” – kiedy premiera? Disney wyznaczył premierę filmu „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” na 3 września 2021 roku. Czytaj też:

Marek Sierocki oficjalnie nowym prowadzącym „Szansy na sukces”. „Traktuję to jak normalną pracę”